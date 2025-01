Tedenski jedilnik: božanska kosila, ki nam ne ukradejo veliko časa

Ponedeljek: Amatriciana

Najbolj preprosto to jed opišemo kot testenine s slanino, praviloma je to guanciale (na zraku sušen najboljši del svinjskih ličnic in vratu), in s paradižnikom. Za toplino v ustih poskrbi čili, za še več globine pa sir pekorino. Kar nas dvojno osreči, je, da za krožnik zares okusnega kosila potrebujemo le nekaj sestavin in dobre pol ure časa.

Torek: Pica brez moke

Z zamenjavo testa smo pici ukradli dobršen del ogljikovih hidratov, če pa želimo energijsko vrednost že tako vitke pice še zmanjšati, lahko omejimo količino sira, ki ga namečemo nanjo.

Sreda: Švedske mesne kroglice

Vse mesne kroglice so privlačne in slastne – naj bodo čufti ali tiste znamenite, švedske. Tokrat bomo uživali v pripravi slednjih. Kaj pa zraven? Najbolje kar krompirjev pire ali pa špageti.

Četrtek: Hopel popel

Gre za nasitno jed, ki paše prav v tem zimskem času. Sicer pa jo lahko obogatimo tudi s sezonskimi sestavinami, kot je trenutno kislo zelje, spomladi šparglji ...

Petek: Losos na solatki

Lososa na topli solati lahko pripravimo tako za kosilo kot večerjo, saj je res enostavno in hitro nared, zelo lepo pa se shrani v hladilniku in počaka tudi do naslednjega dne.