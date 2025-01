Skrivna sestavina za zmagovalno piščančjo juho

V hladnih dneh so juhe in enolončnice izjemno zaželene, posebno mesto na meniju pa ima zagotovo piščančja juha. Ta naj bi imela celo zdravilne učinke, zato je v času, ko se borimo s takšnimi in drugačnimi prehladi, krožnik vročega zdravja več kot dobrodošel. Sploh, če je po vrhu vsega še odličnega okusa.

Piščančjo juho vsak pripravi nekoliko po svoje. Poleg piščanca v lonec dodajamo različno zelenjavo, vsak po svoje izbira tudi začimbe. Obstaja pa skrita sestavina, ki bo ta obrok na žlico skoraj v vsakem primeru obogatila in okus dvignila na nekoliko višji nivo.

Kislina, ki juhi doda živahnost

V najrazličnejših kulinarikah sveta v juhah pogosto najdemo sestavine, ki so kisle, pa naj bo to žlica kisa, paradižnik ali limona. In ravno slednja se odlično pomeša med preostalo v loncu piščančje juhe. Kislost limonovega soka (pa tudi aroma lupinice) uravnoteži bogate in slane okuse juhe, kar ustvari bolj harmoničen in poln okus. Poleg tega kislina pomaga poudariti okuse drugih sestavin.

A dodajanje limone piščančji juhi ni le trenuten kulinarični trik. Kombinacija limone in piščanca je prisotna v mnogih kuharskih praksah po svetu.

Nekaj pravil, ki jih je pametno upoštevati

Pri dodajanju te sestavine je seveda pometno upoštevati nekaj nasvetov. Priporočljivo je, da limonov sok ali lupinico umešamo proti koncu kuhanja, saj tako ohranimo svežino in aromo. Začnemo z majhno količino, na primer sokom polovice limone, nato pa po okusu dodajamo več, če je to potrebno. Če pa limone slučajno nimamo pri roki, lahko uporabimo tudi kis, ki bo prav tako dodal potrebno kislost in izboljšal okus juhe.