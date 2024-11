Recept za najboljše cimetove rolice, ki smo jih pekli na naši kuharski delavnici

Pa je za nami še ena kuharska delavnica, na kateri nas je Jasmina Pirnar Krope – Yaska naučila vse o tako imenovanih cimetkah: nežnih kvašenih polžkih, napolnjenih z maslom, sladkorjem in s cimetom, seveda. Zanje je značilno, da jih komajda prepečemo in med peko nikakor ne smejo porjaveti. Vzhajamo jih dolgo, da se čim bolj napihnejo, pa tudi že pečene rolice takoj pokrijemo s krpo, da se ne zasušijo, temveč ostanejo mehke.

...

...

Testo s kuhinjskim robotom gnetemo 10 minut, na roke pa 15 do 20 minut. Postati mora svetleče, gladko, lepljivo na otip in zelo elastično. Vzhajanega razvaljamo, od roba do roba premažemo z maslom, posujemo s sladkorjem – najbolje rjavim, saj ima bolj karamelni okus, in s cimetom, najbolje cejlonskim, saj ima ta najbolj intenzivno aromo. Nato začnemo z zvijanjem, ki je do četrtine razvaljanega testa podobno zvijanju potice (malce bolj tesno z zategovanjem).

...

...

Zvitek razrežemo na enako debele polžke, pri tem pa je najbolje, da si pomagamo z nitko (sukanec ali zobna nitka), saj tako ne poškodujemo oblike. Polžke odlagamo v pekač, ki ga namažemo z maslom, in še enkrat vzhajamo. Med peko pekač prekrijemo z aluminijasto folijo, in sicer po 15 minutah.

...

...

Cimetove rolice

Za 12 rolic in pekač dimenzije pb. 30 x 20 cm.

Testo

500 g gladke moke

300 ml toplega mleka

2,5 žlice sladkorja

1 žlička tekoče vanilje

7 g suhega kvasa ali 25 g svežega kvasa

1 jajce

100 do 120 ml stopljenega masla

1 žlička soli

Nadev

30 g do 60 g masla (sobne temperature)

100 g do 120 g rjavega sladkorja

2 žlici cimeta v prahu

Priprava

Testo: moko presejemo v posodo, na sredini naredimo jamico in vanjo vlijemo toplo mleko, v katerem smo predhodno raztopili sladkor, ter dodamo kvas. Počakamo približno 10 min, da kvas začne delovati, kar pomeni, da se na površini postopoma začnejo pojavljati mehurčki (če delamo s suhim kvasom, postopek nadaljujemo brez čakanja, da se kvas aktivira). Nato ob strani v moko dodamo še sol, (stepeno) jajce, vaniljevo aromo ali sladkor v prahu ter ob mešanju z aparatom postopoma vgnetemo še stopljeno maslo. Testo z aparatom gnetemo približno 8 minut, da postane gladko, prožno oziroma elastično in na otip lepljivo. Posodo s testom pokrijemo ter pustimo, da vzhaja za dvakrat toliko (približno uro do uro in pol). Vzhajano kepo testa preložimo na delovno površino, ki jo predhodno na tanko naoljimo ali pomokamo. Testo nežno razvaljamo v pravokotnik dimenzij približno 48 x 35 cm (da dobimo 12 rolic, debelih pb. 4 cm). Pečico vključimo na 200 stopinj. Testo, namazano z nadevom, zvijemo v zvitek: pri tem prvo četrtino testa zvijemo zelo na tesno (testo »zategujemo«), nato pa z dlanmi testo previdno »zarolamo« do konca. Zvitek narežemo na 12 čim bolj enako debelih kosov oziroma rolic, pri tem pa si lahko pomagamo z nitko, da ne deformiramo testa oziroma oblike. Seveda pa lahko zvitek razrežemo tudi z nožem, vendar se v tem primeru malce potlačijo, zato jih moramo z rokami poravnati, da dobimo lepo okroglo obliko. Rolice položimo v pekač, ki smo ga dobro namastili z maslom. Nato pekač pokrijemo s kuhinjsko krpo in pustimo vzhajati še od 20 minut do pol ure. Pečemo približno 20 do 30 minut (na spodnji rešetki), po 15 minutah pa rolice pokrijemo z aluminijasto folijo. Pekač pečenih cimetk vzamemo iz pečice, jih pokrijemo s kuhinjsko krpo (da skorjica postane lepo mehka) ter pustimo, da se ohladijo do mlačnega, nato pa jih prelijemo s prelivom. O vseh skrivnostih preliva pa prihodnjič.

Priporočamo še: Kava z mlekom in okusom bučne pite (pumpkin spice latte)