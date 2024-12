Razočaranje: praznični »štanti« v Ljubljani (cene in ponudba)

Cene so večinoma višje kot lani, ponudba pa ne preveč izvirna in mestoma res »eksotična«: od hot dogov prek piščančjih medaljonov do pleskavic in prebranca. Od mini palačink z dubajsko čokolado, vafljev na palčki vse do napisa champagne, ki ga krasi fotografija srebrne radgonske penine. Strnili smo vtise in našli tudi nekaj svetlih izjem, ki so malce popravile vtis.

Za začetek: nekaj za pod zob

Čisto zares smo se zgodaj popoldne odpravili na stojnice, da bi tam pojedli kosilo. Ampak, vendar, toda ... Hotdogi nam niso dišali, kranjske klobase so se nam zdele bolj za turiste, balkanske specialitete so po našem mnenju iz nekega drugega filma, žabje krake smo okušali že lani. Na Jezerškovi stojnici blizu Tromostovja so ponujali znano klasiko (kranjsko z gorčico in hrenom za 9 evrov in za sladico še Jezerškov šmorn s prelivom za 5 evrov), v bližini so Pr' Puški cvrli miške z malinovo marmelado, ki je dobila zlato medaljo na ocenjevanju Dobrote slovenskih kmetij, zraven pa prodajali še domače preste. Pestro ponudbo mamljivo opisanih jedi smo opazili še tik pod novoletno jelko, na stojnici Pri maketi, kjer lahko letos med drugim izberete joto s kislim zeljem in šunko (9 evrov), ajdove žgance z ocvirki (7 evrov) ter palačinke velikanke s sladkorjem in limono (4,5 evra).

Ker že omenjamo žabje krake: tudi letos jih lahko najdete na sicer odlično založeni stojnici Pri maketi. Lani je porcija stala 10 evrov, letos 12 evrov.

...

...

Kuhano vino (in ostale tekoče zadeve)

Kuhano vino, belo ali rdeče, je tudi tokrat številka ena med praznično ponudbo ljubljanskih stojnic. Opazili smo še kuhan džin ter tu pa tam kak kuhan aperol, ki je bil predlani velika uspešnica. Smo pa kar malo vztrepetali, ko smo na eni od stojnic opazili prikupna imena pijač, denimo: zimska čebelica (tako so poimenovali kuhano medico), topel poljub rdečega (seveda: kuhano rdeče vino) in hruškina zvezda (to sta vroč domači jabolčni in hruškov sok, dopolnjena z dobro merico tujerodne žgane pijače).

Cena za kozarček kuhančka na ljubljanskih stojnicah: od 3 evrov navzgor.

...

Potico boste le stežka našli

Malce razočarani, a vseeno odločeni, da najdemo nekaj slovenskega in dobrega, smo pomislili na logično: štruklje in potico. Prve so ponujali le malokje, smo pa na eni od stojnic na ceniku opazili pehtranovo in orehovo potico. A sreče nismo imeli, kajti ta dan niso pripravili ne ene ne druge. Tako smo se pač vrnili k že omenjeni stojnici Pri maketi, kjer poleg že štrukljev ponujajo tudi potice različnih okusov. Okusa sta bila v resnici dva: orehova z rozinami ali brez njih.

Izbrali smo potico brez rozin in za kos odšteli 4,5 evra.

...

Praznični lect družine Pergar

Ena stojnica nam vsakokrat prinese srečo v srce in to je tista, ki jo na Bregu postavi koroška družina Perger. Tri zimzelene hite prazničnih stojnic je naštel Lucian Perger: pražene mandlje, lizike za otroke in turški med za vse sladkosnede. Če bi radi kupili izbrano darilo, tudi ni težav: slovenjgraško medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo Perger 1757 ima recimo v zlat tulec zapakirane in spiralno oblikovane energetske svečke iz voska kranjskih čebel, ki so jih zasnovali v sodelovanju z znanim oblikovalcem Oskarjem Kogojem.

Še cene: za manjše lectovo srce z letnico 2025 boste odšteli 5 evrov, kot okraski za na smrečico oblikovani medenjaki stanejo 6 evrov.

...

Okusi Ljubljane?

Še najbolj nam je v oko padlo to, da so na jedilnikih na stojnicah v poglavje Okusi Ljubljane zajeli presenetljivo širok spekter jedi. Če omenimo le nekatere: hot dog, piščančji medaljončki, miške z nutello in celo sir raclette s kuhanim krompirjem. Kako je vse našteto povezano z Ljubljano, ostaja skrivnost.

