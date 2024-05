Prevzemimo trende generacije Z

Moda generacije Z je tako raznolika, da so marsikateri trendi lahko navdih tudi starejšim. Predvsem je dobrodošlo njihovo navdušenje nad obujanjem zgodovine, zato je povsem mogoče, da se kakšen kos, ki je trenutno še kako aktualen, že najde v omari starejše modne navdušenke. In kaj prevladuje med trendi generacije Z?

Široke hlače z visokim pasom

Čeprav smo si mislile, da nikoli več ne bomo oblekli kaj drugega kot oprijetih hlač na korenčka, je moda znova dokazala, da se vse spreminja in res nikoli ne smemo reči nikoli več. Široke hlače z visokim pasom so, kar priznajmo si, bistveno bolj udobne in osvobajajoče, zato njihovo vrnitev pozdravljamo. Mlajša dekleta so jih že zdavnaj vpeljala v svojo garderobo in čas je, da se za bolj udobne kroje odločimo vsi.

Loafers

Čevlji z debelo platformo so izjemno priročni, saj združujejo brezčasnost in aktualne trende. V njih lahko tudi ženske z elegantnim modnim slogom kombinirajo udobno obutev in vsaj za kakšen dan v tednu pozabijo na salonarje s peto. So udobne, šik in klasične – torej najmanj trije razlogi, da jim damo priložnost. Predlagamo, da ste pri izboru pozorni, da platforma ni pretirana ter da je barva nevtralna, saj bodo čevlji le tako lahko aktualni več sezon.

Kar nas moda uči, je, da raje ne izrecimo besed nikoli več.

Triftanje

Ste že slišali za triftanje? Če boste vprašali katerega koli predstavnika generacije Z, bo ta pojem poznal. Gre za kupovanje v trgovinah ali na sejmih z oblačili iz druge roke. Ameriška študija, ki jo navaja Huffington Post, odkriva, da je 76 odstotkov predstavnikov generacije Z v skrbeh glede podnebnih sprememb in onesnaževanja. Mlajši so bistveno bolj ozaveščeni glede skrbi za okolje, ena od rešitev pa je zmanjšanje nakupovanja tekstilnih izdelkov. Kupovanje iz druge roke je zagotovo boljša izbira, a paziti moramo, da nas niti tukaj ne zavedejo nizke cene. S kopičenjem oblačil, ki jih ne potrebujemo, ne bomo naredili veliko dobrega.

V duhu skrbi za okolje se zdi triftanje ena od rešitev. Foto: Unsplash

Zabrisane meje med spoloma

Nakupovanje na moškem oddelku je lahko še kako vznemirljivo, prav tako brskanje po partnerjevi omari. Prevelike srajce so nekaj, kar smo že zdavnaj vključile v svoje kombinacije, tudi veliki suknjiči so lahko izjemno kul. Kaj pa kavbojke ali klasične hlače? Glede na to, da vse bolj stavimo na udobje, se ideja o moških hlačah sliši zanimiva.

Svilena obleka

Dolga svilena obleka s tankimi naramnicami je eden od ključnih kosov deklet generacije Z. Velikokrat jo kombinirajo z dolgo majico, ki jo oblečejo spodaj. V zrelejših letih jo lahko nosimo samostojno ali si čez nadenemo suknjič in ustvarimo izredno eleganten videz.

Svilena obleka s tankimi naramnicami je eden ključnih kosov med dekleti generacije Z. Foto: Zara

Velike pentlje

Modni dodatek v obliki velike pentlje je izjemno ženstven, hkrati pa se lepo vklopi v vintage modo, ki je za generacijo Z eden osrednjih trendov, okoli katerega gradijo svojo garderobo. Pentlje lahko vključite v lase, kot del ovratnika ali pa jo kot broško pripnete na srajco.

Visoke nogavice

Ameriška stilistka Ashlyn Greer pravi, da svojim strankam v šali pove, da naj, če želijo pokazati, da so že stari, nosijo nizke nogavice oziroma stopalke. Mladi si namreč obujejo visoke nogavice, in to tako rekoč na vse, tudi v kombinaciji z oblekami, kratkimi hlačami, krili. Z visokimi nogavicami se zabavajo, izbirajo barvne, z napisi, vzorci ali poslikavami. Mnogi se odločajo tudi za povsem klasične, bele. Pa smo spet pri (pre)večkrat izrečenem nikoli ne reci nikoli.