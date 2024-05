Živo stensko okrasje: Okvir lahko izdelamo sami (FOTO)

Povezovanje notranjih in zunanjih prostorov je že več let izjemno modno: tovrstna oprema z obilico zelenih rastlin ni le prijetna za oko, temveč tudi za dušo, še posebno pa je primerna za tiste, ki živijo v blokih, a bi se radi obdali z vsaj malce zelenja. Čudovita rešitev, ki je videti kot prava umetnina, je vertikalni okrasni vrt, najlepše pri njem pa je, da lahko velikost prilagajamo velikosti prostora, izberemo lahko čisto malega ali takšnega, ki bo zavzel celo steno. Najbolj priročne so sukulente, saj jih ni treba pogosto in obilno zalivati, tudi glede svetlobe je večina izjemno prilagodljiva.

Ko se odločimo, kako velik vrtiček si želimo, v trgovini z izdelki za ustvarjanje izberemo leseni okvir, ne tistega, v katerega običajno spravimo fotografije. Da bi vanj posadili rastline, mora biti nekoliko globlji, idealno bi bilo vsaj dva centimetra.

Vertikalni vrtički so krasna popestritev doma, zlasti če nimamo prostora za druge vrste sobnih rastlin.

Namesto okvirja si lahko omislimo nizko škatlico ali okvir po svojih željah izdelamo sami. Potrebujemo desko za dno oziroma hrbet ter štiri deščice. Pazimo, da bodo te na vsakem koncu odrezane pod kotom, da se bodo lepo stikale. Deščice nato zbijemo skupaj v kvadrat ali pravokotnik, nato pa na okvir pritrdimo še hrbet. Vanj potem pritrdimo dovolj velik kos vrtne plastike, ki bo preprečevala, da bi voda curljala skozi razpoke v lesu. Nanjo razporedimo kakovosten substrat, na vrhu pa pustimo približno pol centimetra prostora. Po substratu razporedimo mah in ga vanj dobro pritisnemo, deloval bo kot neke vrste naravna zastirka, ki bo v substratu zadrževala vlago in mu preprečevala, da bi, ko bomo okvir obesili na steno, padel iz njega. Da bo vse še bolj trdno, poskrbimo s kosom žičnate ograje, ki naj bo čim bolj tanka, saj bo tako tudi najmanj opazna. Napeljemo jo po celotni površini, ki jo prekriva mah, in jo s sponkami pritrdimo na okvir. Tla so zdaj pripravljena, da vanje razporedimo še najpomembnejši del – sukulente. S paličico v mah naredimo dovolj velike luknje, da bomo vanje lahko brez težav vtaknili rastline. Zasuli jih bomo šele čisto na koncu, ko bomo z razporeditvijo povsem zadovoljni, do takrat pa brez strahu prestavljajmo rastlinice, če bomo vsaj malo previdni, bo z njimi vse v redu.

Preden okvir obesimo na steno, počakajmo vsaj en teden, da se rastline ukoreninijo.

Razporejanje rastlin je tudi najbolj ustvarjalen del, med katerim bodo uživali predvsem tisti, ki jim ne manjka domišljije. Rastline lahko razporedimo v različnih vzorcih, med njimi pustimo več prostora, da bo do izraza prišel še mah, ali jih posadimo čisto drugo ob drugo. Ko jih »zakopljemo« v mah in substrat, vse še previdno zalijemo, sukulente in tudi mah se morajo namreč ukoreniniti in zasidrati v podlago, v nasprotnem primeru bodo, ko bomo umetnino postavili navpično, rastline popadale iz nje. Približno od sedem do deset dni zato okrasni vrtiček pustimo ležati na svetlem in toplem mestu, šele nato ga poskusimo previdno postaviti pokonci. Če opazimo, da se rastline še niso dovolj dobro ukoreninile, čas še nekoliko podaljšamo.

Ustvarimo lahko prave umetnine. FOTO: Jahf/Getty Images

Izberemo različne sorte in velikosti rastlin. FOTO: Nancykennedy/Getty Images

Nasadimo jih na gosto ali le po eno tu in tam, po želji. FOTO: Artem Khyzhynskiy/Getty Images