Trije trendi, s katerimi to pomlad obujamo spomine

V modi se smernice nenehno obujajo iz preteklosti in nič drugače ni s tremi, za katere poznavalci napovedujejo, da jih bomo vse pogosteje videvali v prihodnjih tednih in mesecih. Še ena priložnost, torej, da sledimo konceptu trajnostne mode in obujamo kose iz preteklosti, morda jih najdemo v omarah svojih mam ali pa v kateri vintage trgovini. Kaj torej iskati v modni zgodovini? Berite dalje …

Bolj romantično ne gre

Vrača se slog, ki mu rečemo twee. Ta združuje volančkaste ovratnike na bluzah, kroje, ki nas spomnijo na 60. leta, balerinke Mary Jane, torej takšne s paščkom čez nart. Skratka, karseda dekliško. Seveda naj ne manjka niti vijolične barve. Za navdih pobrskajte za fotografijami Alexe Chung in Zooey Deschanel iz leta 2010.

Volančki in veliki ovratniki. Bluze so letos še posebno romantične. Foto: Reserved FOTO: Reserved

Videz nekoliko staromodnega oblačenja lahko ustvarimo po brskanju med policami trgovin s hitro modo, a še bolj pristni bomo z oblačili iz druge roke. Izberite puloverje z V-izrezom, bluze z opaznimi ovratniki, mini obleke, majčke z uvezenimi vzorčki. Kar se vam bo zdelo prikupno, bo zelo verjetno prava izbira.

Romantična bluza in široke kavbojke; kombinacija za prihajajočo pomlad. Foto: Zara FOTO: Zara

Še več živalskih vzorcev

Že na začetku leta se je napovedala vrnitev leopardjega vzorca. Temu pa se zdaj pridružujejo še druge živali. Navdušenje nad živalskimi vzorci povsem sovpada z razmahom trenda »mafijske žene«, za katerega ste zagotovo že slišali, če spremljate modo. Ta vas ne bo navdušil, če zagovarjate estetiko tihega luksuza, a ravno to je čar mode, da vsak najde nekaj zase.

Živalski vzorci za drzne. Foto: Max&Co FOTO: Max&co

Torej, če se strinjate, da več je več, bodo živalski vzorci nekaj za vas. Poleg leoparda so tu še vzorci zebre, kače in krokodila. In četudi ste dovolj drzne zanje, pri kombiniranju svetujemo previdnost in da zraven plastite bolj umirjene, minimalistične kose. Če pa ste ene tistih, ki jim vse pristaja, in obvladate kombiniranje, si le dajte duška. V letu 2024 je namreč to povsem dovoljeno in tudi modno.

Pozabite na tesne kavbojke

Čeprav smo mislili, da ne bomo nikoli več nosili hlač na zvonec, se že dlje spogledujemo z vodilom, ki je bilo nazadnje obujeno pred dvajsetimi leti. To so hlače na zvonec. Letos pozdravljamo dejstvo, da se lahko poslovimo od tesno prilagajočih se kavbojk in nosimo udobnejše, širše hlače. To so lahko kavbojke ali pa klasične hlače, ki jih kombiniramo z ujemajočim se suknjičem in ustvarimo eleganten, poslovni videz.