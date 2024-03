Ročno, po meri izdelan unikaten klobuk je zagotovo neprecenljiv modni dodatek. Ena redkih pri nas, ki izdelujejo pokrivala in tudi druge modne dodatke za lase, je Celjanka Špela Strašek, oblikovalka in lastnica znamke Bohoheadwear. Diplomirano sociologinjo je strast do mode in oblikovanja pred leti vodila k temu, da je želela znanje uriti tudi na področju oblikovanja in izdelovanja klobukov, ki so čudovito naglavno okrasje, zlasti za posebne priložnosti. Kot pravi, je bila od nekdaj ustvarjalna, poleg zgodovine pa jo je navduševala moda. Špela Strašek je edina v Celju, ki izdeluje naglavne mo...