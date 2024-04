Žalostna vest: umrl sloviti modni oblikovalec

Po dolgi bolezni je doma v Firencah v 83. letu umrl italijanski modni oblikovalec Roberto Cavalli. Zaslovel je v sedemdesetih letih 20. stoletja zaradi eksotičnih vzorcev njegovih kreacij, krzna, perja ter kavbojkah z obledelim učinkom, inspiracijo in navdih pa je črpal iz občudovanja divjih živali.

Moda ga je zanimala že od malih nog, prihajal je iz družine, znane po umetnosti in ustvarjalnosti. Njegov dedek Giuseppe Rossi je bil član skupine slikarjev Macchiaioli, katerih dela so razstavljena v svetovno znani mestni galeriji Uffizi.

S študijem tekstilnega tiska je začel na lokalnem umetniškem inštitutu, preden je izumil novo tehniko tiskanja na usnje, ki mu je prinesla naročila znamk Hermès in Pierre Cardin. Svojo prvo kolekcijo je predstavil pri 30 letih, preden je leta 1972 odprl svoj prvi butik v Saint Tropezu v Franciji.

Ena njegovih prvih strank je bila igralka Brigitte Bardot. Tudi druge zvezdnice so nosile njegova oblačila, kar mu je prineslo še večjo slavo. Oblikoval je moška in ženska oblačila, dodatke, očala, ure, nakit, parfume, spodnje perilo, čevlje in kopalke ter lansiral založbo kavbojk in otroške kolekcije.