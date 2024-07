Presenečeni boste, to je starost, v kateri ženske okušajo najboljši seks

Glede na rezultate najnovejše raziskave, v kateri je sodelovalo 1000 žensk, so leta med dvajsetico in tridesetico z vidika spolnega zadovoljstva močno precejena. Portal Metro namreč piše, da ženske v seksu najbolj uživajo, ko so stare 33 let.

Čeprav imajo tedaj mamice največkrat na kolenih triletnega malčka, se zdi, da skrb zanj ne pomeni ovire do dobrega seksa.

FOTO: Peopleimages/Gettyimages

Odgovor na vprašanje, zakaj je tako, je dokaj preprost: medtem je obdobje med dvajsetim in tridesetim rojstnim dnem namenjeno raziskovanju in odkrivanju tistega, kar je nekomu všeč, po prehodu čez tridesetico večina že dobro ve, kaj in kako početi ter kako si pričarati veliko zadovoljstva med rjuhami.

S to tezo se je strinjalo 64 odstotkov v prej omenjeni raziskavi sodelujočih žensk.

Te so povedale, da obdobje v starosti okoli 33 let ni samo čas užitkov, temveč tudi višje samozavesti in ljubezni do sebe, kar seveda pozitivno vpliva na spolno izkušnjo.