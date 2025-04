Pestra ponudba: raj za traktoriste (FOTO)

Na hipodromu Komenda je od 11. do 13. aprila potekal jubilejni 30. spomladanski kmetijsko-obrtni sejem, na katerem se je predstavil več kot 600 razstavljavcev, obiskovalci pa so imeli na voljo brezplačno parkiranje in prost vstop.

Kljub zelo raznoliki ponudbi na sejmu so stroji za kmetijstvo še vedno v ospredju. Med njim pa seveda traktorji.

Pestra ponudba

Na sejmu smo lahko videli zelo raznolike traktorje: od malih pa do zelo velikih, od standardnih izvedb do specialnih izvedb, kot so ozkokolotečni traktorji za trajne nasade, pa gorski traktorji, traktorji transporterji, nakladalniki in teleskopski nakladalniki. Videli smo tudi gozdarske izvedbe – forwarderje. Za delo na nagibu so bili prikazani enoosni traktorji, pa traktorji na daljinsko upravljanje. Na sejmu so bili tudi motorni štirikolesniki, pri katerih se določene izvedbe lahko registrirajo kot traktorji.

Solis je druga najbolj prodajana znamka v lanskem letu v Sloveniji. Registriranih je bilo 114 novih solisov, kar je 12,2-odstotni delež.

Traktor transporter za nagnjene terene avstrijskega proizvajalca Reform. Model muli T7X, ki ima prigrajeno nakladalno prikolico reform primalpin, kjer je pobiralna naprava na zadnjem delu traktorja. Traktor ima sicer motor z 80 kW (109 KM) in 420 Nm navora. Ima 17-colske pnevmatike. Upravljanje koles je trojno: obračajo se lahko samo sprednja kolesa, lahko se obračajo sprednja in zadnja, možen pa je tudi t. i. pasji hod.

Res pa je, da na sejmu ni bilo vseh blagovnih znamk, ki jih sicer prodajajo pri nas v Sloveniji. A so zato nekatera podjetja, ki niso bila na sejmu, imela v dnevih sejma tudi lastne dneve odprtih vrat (npr. Interexport s traktorji Fendt in Valtra, MegaTrade s traktorji John Deere in Kramer).

Novi zastopnik traktorjev Antonio Carraro.

Registriranih manj novih

V letu 2024 smo v Sloveniji sicer registrirali 932 novih traktorjev, kar je 15,6 odstotka manj kot leto poprej. Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano oziroma agencija za kmetijske trge je podprla (subvencionirala) le 49 traktorjev oziroma njihovih lastnikov, kar je samo 5,3-odstotni delež med novimi traktorji v lanskem letu. Konec lanskega leta smo imeli v Sloveniji po nerevidiranih podatkih ministrstva za infrastrukturo registriranih 123.395 traktorjev. Poleg registriranih imamo v Sloveniji še okrog 20.000 neregistriranih traktorjev.

Steyr 4120 plus je izdelan v Italiji. Steyr sicer sodi v skupino CNH, kjer sta še New Holland in Case IH. Model 4120 plus ima 86 kW (117 KM), prenos pa je 24+24 dvostopenjski powershift z maksimalno hitrostjo 40 km/h. Gre za vsestranski traktor za sodobne mešane in živinorejske kmetije.

Podjetje KIGOR prodaja kitajske traktorje FoTrak. Na sliki je model MK 504 R, ki ima 36,8 kW moči in menjalnik 12+12. Njegova cena z DDV je 24.950 evrov.

Na sejmu Komenda smo lahko videli, da po novem traktorje Antonio Carraro v Sloveniji zastopa in prodaja podjetje Mehanizacija Miler. Do nedavnega je te traktorje pri nas desetletja prodajala kranjska Agromehanika. V lanskem letu je bilo registriranih 27 novih traktorjev Antonio Carraro, kar je 2,9-odstotni delež med novimi v letu 2024. Nekatere serije traktorjev Antonio Carraro, kot je npr. AL–F, izdelujejo v tovarni Carraro SpA v Rovigu.

Antonio Carraro (AC) traktorji imajo novega prodajnega zastopnika v Sloveniji. To je Mehanizacija Miller. Na desni strani je AC tony 8900 ST s ceno 105.490 evrov, na sredi je AC tony TTR 899 R za 83.390 evrov, na levi pa AC AL–F 105.2, ki stane 71.780 evrov.

Antonio Carraro in Carraro SpA sta ločeni in nepovezani podjetji. Imeni sta podobni, saj prvotni lastniki (ustanovitelji) izhajajo iz iste družine. Carraro SpA je pomemben proizvajalec traktorskih prednjih pogonov, izdeluje pa tudi ozkokolotečne in standardne traktorje lastne blagovne znamke in za znamke Antonio Carraro, Claas, John Deere, Massey Ferguson in Valtra. Globalizacija se dogaja tudi pri traktorjih.