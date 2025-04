Danes za polfinale konferenčne lige: v zgodovinskem mestu za zgodovino

Iz zgodovinske tekme v zgodovinsko. To je tako rekoč že od lanskega 16. julija stalnost slovenskega nogometnega prvaka Celja v tej sezoni v Evropi. Današnja povratna četrtfinalna tekma konferenčne lige v Firencah (18.45) bo že okrogla 20. in kot vse predhodne bo imela enako vodilo: »Zmoremo, gremo naprej.« Celjani bodo proti slavni Fiorentini ne le poskušali pripraviti presenečenja, temveč izpeljati eno od največjih senzacij v zgodovini evropskih klubskih tekmovanj. Zaostanek z 1:2 ni nenadomestljiv, a vloga favoritov izrazito pripada vijoličnim gostiteljem.

Za številčno zelo omejeno evropsko četico trenerja Alberta Riere ni mej, o tem sta se v izločilnem delu tekmovanja v konferenčni ligi prepričala tudi favorita na papirju Apoel in Lugano. Zakaj so tudi po porazu Celjani ohranili pozitivno držo in samozavest, čeprav so v zaključnem delu sezone ostali brez najboljšega strelca, poškodovanega Armandasa Kučysa, ni skrivnost.

»Ker praviloma v gosteh igramo bolje,« je bil jasen Riera. Čeprav debelo v manjšini, bo na stadionu Artemio Franchi tudi nekaj sto gostujočih navijačev. Zanje res ni lepšega gostovanja kot v zgodovinsko bogati Toskani, kjer je mogoče združiti prijetno s koristnim.

Španec na celjski klopi je večni optimist, toda v tem obdobju ima kritje za svoje ambicije, saj Celjani letos še niso bili v tako pozitivnem nizu, vključno s tesnima porazoma v prvi četrtfinalni tekmi proti Fiorentini in povratni osmine finala proti Luganu (4:5). Na domači fronti so zadnjič izgubili 2. marca, ko je bila boljša Olimpija, od takrat so v 1. SNL premagali Nafto, Domžale, Bravo in Muro, igrali neodločeno proti Primorju, v četrtfinalu pokala Pivovarne Union izločili Mariborčane. Letos so Celjani igrali že 17 tekem, eno več kot Olimpija, a morajo nadomestiti še dve ligaški tekmi, proti Kopru in Mariboru, ki je igral le 11 tekem.

Morda si prvič letos nedavni slavljenec Riera, v torek je dopolnil 43 let, ne bo preveč belil las, s kom bo začel tekmo. Celjska enajsterica na stadionu Z'dežele je svojo nalogo opravila odlično, še najšibkejši člen je bil vratar Ricardo Silva. Ena njegova napaka je bila dovolj za rezultatski zaostanek.

Glavni sodnik na tekmi v Firencah bo 37-letni Portugalec João Pinheiro.

Zadnja možnost za Evropo

Toda Riera mora biti pazljiv, Fiorentina je z eno samo tekmo, ko je v Serie A igrala le 0:0 proti Parmi, postala drugačen, še bolj zahteven in osredotočen nasprotnik. Potem ko je v državnem prvenstvu tako rekoč krepko zmanjšala možnosti za preboj v Evropo skozi prvenstvo, ji je edina možnost za preboj v Evropo v naslednji sezoni ostala zmaga v konferenčni ligi. Lansko leto in predlani so izgubili v finalu. Toskanci so tudi izkušenejši, vedo več, dodobra so spoznali Celjane, njihov slog igre in moč. »Natančno smo se pripravili, vedeli smo, kako igrajo,« je že po celjskem dvoboju dal vedeti, da ničesar ne bodo prepustili naključju, hrvaški reprezentant pri vijoličnih Marin Pongračić.

»Najbrž smo tekmece nekoliko presenetili. Mislim, da niso računali na takšen odpor in ne vedo, pri čem so,« se je Riera deloma prelevil v Firenčana, ki poskuša analizirati Celjane.

Slovenskim prvakom ne gre na roke niti igralna filozofija Raffaela Palladina, ki je, kot za se za nekdanjega člana Juventusa spodobi, vse prej kot napadalna. Ne gre pričakovati domačega juriša, povsem dobro se znajdejo v obrambni drži, kakršna je bila v Celju in je prinesla zmago. Nasploh vijoličnim ne ležijo tekmeci, ki se branijo. Boljši in napadalnejši so v Firencah dobili »po zadnjici«, najhuje prav Juventus, ki je izgubil z 0:3. In še, le malo verjetno je, da bo tokrat prvi strelec Moise Kean rezervist, tudi Palladino se zaveda, da še ene priložnosti ne bo imel več.