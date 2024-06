Preden ga izpustimo, zaščitimo stanovanje (FOTO)

V naravi kunca je, da rad koplje in žveči, zato potrebuje okolje, v katerem ga ti navadi ne bosta življenjsko ogrožali. Reči, ki jih lahko kunčje žvečenje uniči in so za njih nevarne, kot so denimo kabli za elektriko, zaščitite, da vašega ljubljenčka ne bi pokončala elektrika. Preden kunca izpustite iz kletke, zaščitite spodnje dele pohištva, ki bi jih lahko zgrizel. Pogosto jih zamikajo robovi preprog, zato je najbolje, če slednjih sploh nimate, sicer pa zavarujte njihove robove z lepilnim trakom. Zaščitite jih lahko tudi s plastičnimi kotnimi ščitniki.

Kunci imajo radi rastline, zato bodite pozorni na to, katere lončnice so razpostavljene v sobi, v kateri se bo kunec sprehajal. Strupene rastline lahko povzročijo zdravstvene težave, v hujših primerih celo smrt. Posebej pozorni bodite na rastline, ki jim odpadajo listi.

Največja nevarnost so električni kabli. FOTO: Kristina Pokaluk/Getty Images

Manjši in bolj družabni Kuncu pogosto rečemo zajec, čeprav so živali, ki jih imamo doma za ljubljenčke, praviloma kunci. Razlika med njima je predvsem v velikosti, saj so kunci precej manjši, poleg tega so tudi bolj družabni. Zajci so po naravi samotarji.

Najboljši način, da preverite, kaj je treba odstraniti iz sobe, je, da žival prvič, ko jo izpustite, opazujete. Še ena možnost je, da kunca izpuščate ven le na določenem delu sobe. Preostali del ogradite tako, da ne bo mogel tja.

Njegovo slo po grizenju lahko zadovoljite s kartonsko škatlo, ki jo napolnite z dobrotami, lesenimi igračami in slamo. Tako bo energijo za grizljanje porabil na nadzorovan način.

Pohištvo, ki ga ne morete umakniti, pred kunčjimi zobmi zaščitite s trdim milom: z njim podrgnite po nogah in drugih delih, do katerih žival lahko pride.

Zajci so radovedna in inteligentna bitja, zato jim ponudite dovolj zanimivih reči za igranje. Radi imajo različne igrače za žvečenje. Zamotili jih boste s posebnimi podlogami, v katere skrijete različne priboljške.

Kadar so sami, naj bodo v kletki. FOTO: Victorass88/Getty Images

Kunec naj ima svojo kletko, v njej naj bo, ko vas ni doma. Opremljena mora biti s posodicama za vodo in hrano in jaslimi za seno. Kletka mora biti postlana z oblanci ali podobnim naravnim materialom. Pazite, da ne bo neposredno na soncu pa tudi ne na prepihu. V kletki naj bo še hiška, v katero se bo lahko skril.