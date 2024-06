Poskrbimo za prijetno vzdušje

Pri opremi doma je pomembno, da izberemo pohištvo in slog, ki nam ustreza, ki se sklada z okoljem, v katerim živimo, prav tako pomembna pa je tudi izbira barv v posameznih prostorih, saj ravno barve bistveno vplivajo na počutje in razpoloženje. Dom naj bi bil prostor, kjer najdemo mir in sprostitev po napornem dnevu, ni pa vedno tako. Če veliko delamo od doma, otroci pa tam pišejo domače naloge in se učijo, izberemo barve, ki nam bodo povrnile energijo in nas motivirale. Dobro je upoštevati tudi lego posameznih prostorov, saj nekateri odtenki delujejo bolj hladno, drugi bolj toplo. Tako nam bo denimo v prostoru, obrnjenem na jug, v katerem je veliko rdeče in oranžne, bolj vroče, kot če bi vanje vnesli modro ali zeleno.

Če imamo v kopalnici dovolj naravne svetlobe, si omislimo kakšno rastlino. FOTO: Bongkarnthanyakij/Getty Images

Nevtralno za sproščanje

Preden se lotimo pleskanja ali nakupovanja večjih kosov pohištva v različnih barvah, najprej premislimo, kakšno vzdušje želimo ustvariti v posameznem prostoru. Ni nujno, da so vsi med seboj povezani, zlasti če živimo v hiši ali so prostori ločeni z vrati, nekoliko več pozornosti barvnim kombinacijam in ujemanju je treba posvetiti pri odprtih tlorisih, saj si želimo, da bodo delovali enotno. Za kotičke, ki bodo namenjeni sproščanju in počivanju, v njih pa bomo preživeli veliko časa, izberemo čim bolj nevtralne tone, lahko so to zemeljski, torej odtenki rjave, sproščujoče deluje zelena. Za takšne prostore niso primerni vzorci in intenzivne barve, ki nas lahko delajo nemirne in se jih hitro zasitimo. To raje prihranimo za prostore, namenjene delu in učenju, kjer bosta potrebni zbranost in ustvarjalnost.

K črni in sivi se poda drugačna rumena kot k rjavim odtenkom. FOTO: Katarzynabialasiewicz/Getty Images

V kopalnici poskrbimo za spokoj in sprostitev, kar bomo dosegli z nevtralnimi toni, nežno zeleno ali modro, če imamo v kopalnici dovolj naravne svetlobe, dodamo kakšno rastlino, od materialov naj izstopajo naravni, še posebno les. V otroški in mladinski sobi ter domači pisarni si lahko damo duška z rdečo, rumeno in oranžno, v manjših količinah, da ne bomo preobremenili čutov, a je bo hkrati dovolj, da nas bo napolnila z energijo.

Poleg močnejše in usmerjene svetlobe v prostor dodamo še ambientalno.

Ustrezna svetloba

Poskrbimo za ustrezno svetlobo, da oči med delom ne bodo trpele. Načeloma naj bi v vsakem prostoru poskrbeli za več različnih virov svetlobe. Usmerjena, bela in močnejša je namenjena delu, tako v pisarni in mladinski sobi kot kuhinji ali jedilnici, ličenju v kopalnici, če pred spanjem v postelji beremo, jo bomo potrebovali tudi tam. Za trenutke, ko se želimo sprostiti in umiriti ter se pripraviti na spanje, potrebujemo nežno svetlobo, ki je lahko tudi toplejša. Dosežemo jo z led trakovi, ki jih pritrdimo denimo ob letvice, za omarico, na stik stene in stropa … bistveno je, da prostor nežno osvetli. Takšna razsvetljava, pravimo ji ambientalna, je primerna tudi za kopalnice in spalnice ter otroške sobe, uporabljamo jo med gledanjem televizije, saj bodo oči tako veliko manj obremenjene, kot če bi v svetleč zaslon zrli v popolni temi.