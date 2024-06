Pattaya na Tajskem: eksotika za vse okuse

Pattaya z okolico se je prelevila v prijetno tropsko obmorsko letovišče, kjer se dobro počutijo tako družine z otroki kot ljubitelji živahnega nočnega življenja. Slednje obsega prav vse, od barov z erotičnimi plesalkami do kabarejskih gledališč.

Pattaya je dobro obiskana tudi zato, ker je od tajske prestolnice Bangkoka oddaljena le poldrugo uro vožnje. Mesti povezuje avtocesta, toda na njej je vedno gneča.

V ne tako daljni prihodnosti pa bo potovanje mnogo prijetnejše, saj načrtujejo povezavo s hitro železnico, katere zametke že gradijo.

Del mesta prepredajo vodni kanali. FOTO: Igor Fabijan

Zelena oaza

Pattaya se je razvila iz ribiške vasice, v katero so med vietnamsko vojno prihajali na oddih ameriški vojaki. Postala je sinonim za divje zabave in sčasoma prerasla v mesto s stoterimi hoteli, ki se vrstijo ob dolgi peščeni obali.

K sreči je nedaleč od mestnega središča z malo truda mogoče odkriti tudi mirnejše kotičke. Tako sem za teden dni našel prijetno zatočišče v butičnem hotelskem naselju Navana Nature Escape.

Med gradnjo enonadstropnih stavb so se trudili čim bolj ohraniti naravno okolje, z največjimi drevesi vred. Tako najprivlačnejši apartmaji spominjajo na drevesne hiške s teraso, ki sega globoko v košato drevesno krošnjo.

Hotel je dovolj odmaknjen od mestnega središča, da je okolica razmeroma mirna.

Pestra prevozna sredstva

Po številu prebivalcev se Pattaya lahko primerja z Mariborom. Je pa precej bolj raztegnjena, tako da se je slej ko prej treba spopasti z javnimi prevoznimi sredstvi.

Prevozi s taksijem so razmeroma poceni, le za ceno se je treba dogovoriti vnaprej. Podoben znesek zaračunajo vozniki motornih trikolesnikov, imenovanih tuktuk. Najcenejša pa je vožnja z lokalnimi avtobusi, t. i. songthaeaw, ki so pravzaprav predelani poltovornjaki s klopmi, nameščenimi pod platneno streho.

Ustavijo vsakomur, ki pomaha ob cesti, nanje pa se povzpnete po stopnicah na zadnjem delu. Tudi če imate s seboj večje kose prtljage, je vožnja presenetljivo udobna.

Ker ni sprevodnika, plačate vozniku, ko izstopite iz vozila. Vozijo po vnaprej določenih poteh, toda po želji in za primerno plačilo se v trenutku spremenijo v taksiste.

Nakupovanje z razgledom

Nad več kilometrov dolgo mestno plažo se sklanjajo kokosove palme. V njihovi senci pa vabijo ležalniki, ponudniki hrane in pijače ter vseh mogočih aktivnosti na morju – od vožnje s čolni do potapljanja in letenja s padali.

Plažo spremlja promenada, ob kateri se vrstijo hoteli, restavracije in nekaj nakupovalnih središč. Najbolj privlačno se imenuje Central Festival Pattaya Beach. V trgovskem kompleksu domuje več kot dvesto trgovin, poseben pečat mu dajejo terase gostinskih lokalov, s katerih se ponujajo razgledi na slikovito obalo.

Nakupovalno središče spominja na letališki terminal. FOTO: Igor Fabijan

Nekaj posebnega je tudi nakupovalno središče Terminal 21. Njegova glavna značilnost je tematska ureditev, saj spominja na pravcat letališki terminal. Pred veliko zgradbo stoji srednje veliko letalo, ena od restavracij pa je urejena v »kontrolnem stolpu«. Posamezne dele povezujejo nekakšni trgi, obdani s trgovinami.

Središča trgov predstavljajo najbolj znana evropska mesta. In tako sem se lahko spočil pod Eifflovim stolpom, vstopil na londonski nadstropni avtobus, se sprehodil ob beneškem kanalu. S kinodvoranami je poskrbljeno tudi za zabavo, večer pa sem sklenil v eni od restavracij, ki so odprte noč in dan.

S kolesom po stranpoteh

»Kje bi si lahko izposodil kolo?« povprašam visokega zagorelega belca, ki se elegantno pripelje do gostinskega lokala. »Kar pri meni,« se široko nasmehne.

Da je Willem in prihaja iz Nizozemske, izvem čez nekaj trenutkov. Ter da je Tajska postala njegova druga domovina, saj je srečno poročen z domačinko, s katero vodita turistično agencijo.

»Žena se posveča prodaji in organizaciji izletov, jaz pa vodim turiste po manj znanih mestnih kotičkih. Najraje s kolesom!«

Naslednje jutro sva pozdravila s čajem v zgodaj odprtem lokalu. In odšla na obisk prav posebnega budističnega templja. Njegova posebnost je, da je v celoti narejen iz lesa.

Kar težko je bilo verjeti, da so velikansko zgradbo z umetelno izrezljanimi detajli postavili brez enega samega žeblja! Kolesarjenje po stranskih, malo prometnih ulicah je bilo prav blagodejno. Tudi zato, ker v mestu ni omembe vrednih vzponov. Privoščila sva si postanek na ribji tržnici.

Tam vsakodnevno poteka prodaja svežih rib, rakov in morskih sadežev. Če nimate možnosti kuhanja, vam kupljene ribe ali rake za drobiž pripravijo kar v provizoričnih restavracijah ob tržnici.

Skozi ta del mesta se prebija eden izmed vodnih kanalov. Ob njem se vijejo ozke poti, večinoma prevozne le z motorjem ali kolesom. Na njih se Willem počuti domače in tako sva sredi vročega dne z užitkom križarila med majhnimi hišami in spotoma obiskala kitajski tempelj.

Tudi postanek pri ulični prodajalki pečenih banan je popestril dan! Nekaj posebnega je bil še obisk šole tajskega boksa. Priljubljen šport je znan pod imenom muay thai.

V času obiska sva lahko občudovala trening spretnih mladeničev. »A tudi dekleta niso nič manj nevarna,« se široko nasmehne trener, ko ga povprašam, ali je šport rezerviran le za moške.

Mesto je tudi pomembno pristanišče. FOTO: Igor Fabijan

Dekleta, ki to niso

Večji del Pattaye je živahen cele noči. Še posebno ulica Walking street, ki je večino dneva namenjena pešcem, kot pove angleško ime. Tu se drug ob drugem vrstijo diskoteke, restavracije in lokali z barskimi plesalkami.

Ulica oživi šele pozno popoldne, življenje v njej pa zamre v jutranjih urah. Bolj kot ponočevanje v barih me je pritegnilo dogajanje v kabarejih. Nekaj posebnega so predstave, v katerih nastopajo transvestiti – lady boys.

Eno najbolj znanih tovrstnih gledališč z dolgo tradicijo je Alcazar. Kar težko je bilo verjeti, da so nastopajoči v skrbno izdelanih domišljijskih kostumih v resnici moški!

Skupaj z atraktivnimi scenami uprizarjajo presenetljivo elegantne in s čustvi nabite predstave. Po koncu predstav so plesalci na voljo za fotografiranje pred gledališčem. Za selfi ali fotografijo v družbi »plesalk« je treba odšteti nekaj evrov, a to nikakor ne zmanjšuje zanimanja.

Številne atrakcije

V Pattayi vam res ne more biti dolgčas. Za popestritev dneva si lahko omislite obisk tematskega parka Mini Siam, ki se ponaša z najbolj znanimi pomanjšanimi zgradbami Tajske in Azije.

Družine z otroki so očarane nad akvarijem, za adrenalinske navdušence pa je poskrbljeno v vodnem parku Ramayana. Obiščete lahko tudi vodno tržnico. Žal je umetnega nastanka, a na njej vseeno dobite občutek, kako se je nekdaj trgovalo v marsikaterem tajskem mestu.

Na vsaj enodnevni izlet pa vabi le uro plovbe oddaljeni otok Koh Larn. Otok vsaj med tednom omogoča pobeg pred mestno gnečo in vrvežem. Ponaša se s kar nekaj plažami in kristalno čisto vodo, v kateri sta plavanje in potapljanje pravi užitek.

Plaže so lahko dosegljive peš ali s taksijem. Na otoku je poleg restavracij tudi nekaj manjših hotelov.