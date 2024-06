Odpotujte v peto italijanskega škornja

Na peti italijanskega škornja, obdana z Jadranskim in Jonskim morjem, Apulija skriva edinstveno kombinacijo slikovitih obalnih mest, bogate zgodovine in izvrstne kulinarike. Zanjo pravijo, da je pravo popotniško odkritje. Manj obljudena kot druge italijanske pokrajine in toliko bolj pristna, osupljiva, čarobna. Gre za precej veliko pokrajino z bogato antično zgodovino in številnimi posebnostmi, ki jih najlepše predstavljajo tradicionalne hiške – trulli. In ker si velja ogledati kar nekaj mest, arheoloških najdišč in naravnih čudes, si je dobro vzeti dovolj časa, vsaj teden dni ali več, kljub vsemu pa lahko s čudovito izkušnjo odidete tudi že po nekaj dneh.

Kako do tja? Ugodne letalske vozovnice (za manj kot 100 evrov) iz Trsta do Barija ponuja nizkocenovni letalski prevoznik Ryanair, iz Benetk in Zagreba lahko poletite tudi do mesta Brindisi. Če se boste na pot podali z avtom, vas časa približno deset ur in pol vožnje, skupni strošek poti AMZS ocenjuje na približno 185 evrov. Cene avtobusnega prevoza (Flixbus) se gibljejo od 105 evrov naprej, pri tem upoštevajte, da boste morali dvakrat prestopati. Za prevoz z vlakom preverite povezave do Benetk, od koder boste z direktnim vlakom v Bariju v približno osmih urah (cene od 70 evrov dalje).

Prva postojanka: Bari

Čeprav mnogi pravijo, da glavno mesto te pokrajine ni nič posebnega, marsikoga očarata čudovito mestno jedro in pristen ribiški utrip v pristanišču. Skozi labirint ozkih mestnih ulic je vredno poiskati njihovo največjo znamenitost, baziliko sv. Nikolaja iz 11. stoletja. Velja za eno najlepših romanskih cerkva v Italiji, v notranjosti pa hrani dragocene relikvije svetnika, zavetnika otrok.

Med sprehodom seveda ne boste lačni. V starem delu mesta boste srečali gospodinje, ki kar na ulicah pripravljajo testenine in jih prodajajo mimoidočim, zagotovo pa vam bodo zadišale tudi sveže pečene fokače in drugi tradicionalni italijanski kruhki.

Za izhodišče si lahko izberete mesto Bari. FOTO: Depositphotos

Ob zahodni obali

Iz Barija, kjer je tudi osrednje letališče Apulije, se lahko podate vzdolž zahodne obale do slikovitega obmorskega mesteca Polignano a Mare, ki je znano po svojih belih pečinah in osupljivih razgledih. Pod dih jemljočimi klifi so tudi številne podvodne jame, kamor se lahko odpravite s čolnom. Na kopanje vabi čisto in turkizno modro morje, na sprehod med ulicami pa oranžna svetloba zahajajočega sonca – pravijo, da je v tem času kulisa najlepša. Na mesto vas bo odslej spominjala zimzelena uspešnica Volare, saj gre za rojstni kraj njenega avtorja Domenica Modugna.

Kaj pojesti? Ob misli na Apulijo naj se vam vedno tudi cedijo sline. Pokrajina namreč slovi po svoji kulinarični ponudbi – od obalnih ribjih specialitet do srčnih podeželskih jedi, kot so značilne testenine orecchiette, ki jih pripravljajo s klapavicami ali brokolijem. Od tod izvirajo tudi taralli, hrustljavi prigrizki, kot zaviti grisini. Pokusite nebeško buratto, pa oljčno olje in vina, za sladico si privoščite pasticciotto, tortico iz krhkega testa s kavno kremo.

Poiščite morske užitke ob sijajnih razgledih. FOTO: Depositphotos

Do značilnih hišk

Z obale lahko nato krenete proti notranjosti in doživite najbolj opevano izkušnjo Apulije. V mestu Alberobello lahko prenočite v eni od koničastih hišk (trullo), ki so sicer pod Unescovim varstvom. Gre za okrogle pritlične koče iz kamna, pobeljene z apnom, s stožčastimi strehami, na katerih so narisani različni simboli. Gre za suho grajena začasna zatočišča na poljih, ki si jih je nekoč postavljalo revnejše prebivalstvo, pozneje pa so iz teh gradenj zrasla tudi bolj urbana naselja.

Hišice, ki so prva atrakcija Apulije. FOTO: Depositphotos

Potovanje v zgodovino

Pot lahko nadaljujete še naprej proti vzhodu, do Matere, ki velja za eno najstarejših italijanskih mest, dolgo pa je bila sinonim za hudo revščino. A zapomnili si jo boste po 9000 let starem kompleksu hiš, cerkva in jam, ki so vkopane v strmo apnenčasto skalo nad sotesko reke Gravina. Ta kulisa je navdušila tudi mnoge filmske režiserje, med drugim so jo vključili v film Kristusov pasijon. Naposled je kamnita zasnova mesta prinesla tudi turistični razvoj, obisk tega območja nekateri izkoristijo za treking, drugi za ogled številnih kulturnih znamenitosti.

Mesto Matera vam bo vzelo dih. FOTO: Depositphotos

Po peti navzdol

Slednjih vam ne bo zmanjkalo, če se odločite kreniti še južneje po italijanski peti, v mesto Lecce, ki ga zaradi bogate baročne arhitekture mnogi imenujejo kar južne Firence. V iskanju zgodovinskih spomenikov boste tu odkrili tudi znamenita Otrantska vrata, kjer se Apeninski polotok najbolj približa obali Albanije (razdalja do polotoka Gjuhëzës znaša le okoli 70 kilometrov). Na drugi strani, na vzhodni obali pete oz. polotoka Salento, pa privabljajo skalnate in peščene plaže.

