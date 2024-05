To so nove podrobnosti preiskave umora male Danke: »Ta zadeva je ključna, a je ena težava ...«

Preiskava umora dveletne deklice Danke Ilić iz Srbije še vedno ni končana, trenutno pa poteka forenzični pregled las, najdenih na kraju zločina. Umora sta osumljena Srđan Janković in Dejan Dragijević, ki sta obtožena, da sta z vozilom zbila Danko, jo nato ubila in skrila truplo, ki ga še do danes niso našli.

Opravljajo forenzične preiskave las

Med preiskavo so iz vozila, v katerih so bili osumljenci in umorjena deklica, vzeli več kot 500 sledi, a niso našli bioloških sledi male Danke. Zdaj preiskujejo še nekatere DNK-sledi, kot so za Nova.rs povedali na Višjem državnem tožilstvu v Zaječarju, pa te analize še niso končane.

»Trenutno analizirajo lase, težava pa je v tem, da nimajo korenine, kar je ključnega pomena za DNK-potrditev,« je povedal višji državni tožilec Miodrag Canović. Na tožilstvu so pred tem potrdili, da držijo navedbe, da je eden od osumljenih, Janković, pripravljen govoriti o kaznivem dejanju.