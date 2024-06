Prizemljite se z Luno

Luni v vsakem znamenju k prizemljitvi pomagajo različne aktivnosti. V ovnu pomagajo telovadba, šport, seks, masaža glave, ognjeni element - kamin, sveča. Biku peka, vrtnarjenje, kopel, dekoracija doma, pobarvanke, hoja v hribe, ples, petje. Za Luno v dvojčkih so idealni branje, govorjenje, vožnja avta, delo z rokami, sestavljanke. Raki naj kuhajo, si vzamejo čas za družino, počivajo, pišejo dnevnik ali čistijo, levi pa plešejo, ustvarjajo, so aktivni, na plaži, soncu, poslušajo glasbo in gredo v spa. Za Luno v devici so pisanje, joga, sajenje rastlin, organiziranje nereda, kuhanje, branje, v tehtnici pa masaža, lepotni tretma, crkljanje, urejanje rož, pogovor, branje. Škorpijoni naj se prizemljijo z jokom, seksom, pisanjem dnevnika, lahko objamejo drevo, igrajo klavir, telovadijo, strelci pa hodijo v naravo, meditirajo, se učijo česa novega, so aktivisti, se ukvarjajo z živalmi, gledajo dokumentarce. Za Luno v kozorogu so vrtnarjenje, hoja, dihanje, vizualizacija, raztezne vaje, za vodnarje pa prostovoljstvo, opazovanje ptic, joga, dihanje in či gong. V znamenju rib se prizemljijo s kopeljo, umetnostjo, glasbo, kristali, sladko hrano, filmi in plesom.