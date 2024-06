V Domu starejših občanov Fužine seniorski maraton Franja

V Domu starejših občanov Fužine so danes pripravili 8. seniorski maraton Franja, v okviru katerega domski stanovalci in stanovalke na sobnih kolesih skupaj prevozijo dolžino uradnega maratona. Stanovalcem fužinskega doma so se letos prvič pridružili predstavniki treh drugih domov, na maratonu je sodelovalo skupaj 95 udeležencev.

Današnjega maratona se je udeležilo 83 stanovalcev Doma starejših občanov Fužine in 12 stanovalcev iz Doma starejših občanov Škofja Loka, doma Bokalce in Doma starejših Škofljica. Najstarejša udeleženka bo čez mesec dni stara 100 let, najstarejši udeleženec pa je star 93 let, je povedal delovni terapevt Doma starejših občanov Fužine Matija Puškarič.

»Z udeležbo na maratonu naši stanovalci skrbijo za zdravje, so v družbi dobrih ljudi, tekmujejo, dokazujejo sebi in drugim, da če človek nekaj želi, to tudi zmore, nenazadnje pa tudi to, da je jesen življenja tudi lepa,« je poudaril. Vsako leto na maraton povabijo tudi kakšnega od znanih slovenskih kolesarjev. Letos se jim je pridružil kolesar Jure Pavlič.

Prireditvi pa so v fužinskem domu letos prvič dodali tudi dobrodelno noto in se priključili akciji zbiranja sredstev za otroke iz socialno šibkejših okolij. Zbrana sredstva so predali radijskemu voditelju Radia 1 Mihi Deželaku, ki je pred dnevi začel deseto dobrodelno akcijo Deželak junak. Zbrana sredstva bodo namenili za letovanje otrok iz socialno šibkih družin na morju.

Ko se enkrat naučiš voziti kolo, ga znaš voziti celo življenje, poudarjajo v Domu starejših občanov Fužine. Njihovi stanovalci vsak dan začnejo s kolesarjenjem na sobnih kolesih in skupaj prevozijo več kot 100 kilometrov.