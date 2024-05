Ruparjevi upokojenci zavzeli Ljubljano, podprli so hčerko voditelja na Novi24TV (VIDEO)

Ljudska iniciativa Glas upokojencev in Inštitut 1. oktober sta danes v središču Ljubljane pripravila 12. protestni shod. Navzoče so pozvali, naj na referendumu o pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja glasujejo proti, med kandidatkami in kandidati na evropskih volitvah pa so vnovič izrekli podporo kandidatki SDS Zali Tomašič. Gre za hčerko voditelja na televiziji Nova24TV, Borisa Tomašiča.

Protestniki so se še pred uradnim delom na Trgu republike tudi tokrat ustavili pred Radiotelevizijo Slovenija, kjer jih je nekaj, med njimi predsednik Inštituta 1. oktober Pavel Rupar, celo vstopilo v avlo radijske hiše.

Na Trgu republike pa so med drugim znova izrazili nezadovoljstvo z vlado, ki se po njihovem mnenju neustrezno sooča denimo z zahtevami stavkajočih zdravnikov in zaposlenih na upravnih enotah.

Pozivajo h glasovanju proti pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja

Poleg tega so se izrekli proti pravici do pomoči pri prostovoljnem končanju življenja, o kateri bo 9. junija potekal posvetovalni referendum. »Življenje je nedotakljivo,« je dejala zdravnica in nekdanja poslanka SDS Majda Zbačnik.

Rupar pa je zagotovil, da se bodo še naprej borili za pravice upokojencev. Tako denimo zahtevajo popravo krivic zaradi različnih odmernih odstotkov pri izračunu pokojninske osnove in stoodstotni dvig letnega dodatka za upokojence. Tomašič jim je tudi tokrat obljubila, da bo v primeru izvolitve za evropsko poslanko podprla prizadevanja za blaginjo upokojencev.

Protestniki so naslednji shod napovedali za september.