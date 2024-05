Stormy opisala noč s Trumpom. »Obrnil se je, potegnil dol hlače, nato pa sem ga udarila z revijo«

Nekdanji ameriški predsednik Donald Trump je bil v četrtek spoznan za krivega ponarejanja dokumentov za prikrivanje plačil za utišanje zvezdnice filmov za odrasle Stormy Daniels pred volitvami leta 2016. Newyorška porota je Trumpa spoznala za krivega v 34 točkah, s čimer je postal prvi ameriški predsednik, ki je bil obsojen. Trump krivdo zanika, njegovi zagovorniki pa so napovedali pritožbo.

Grozi mu najvišja kazen štiri leta zapora, čeprav drugi, obsojeni za tovrstna kazniva dejanja, pogosto prejmejo krajše kazni, denarno kazen ali pogojno kazen. S to sodbo ZDA vstopijo na neznano ozemlje pred volitvami 5. novembra, ko se bo Trump, republikanski kandidat, pomeril z aktualnim predsednikom, demokratom Joejem Bidnom.

Spomnimo, teden in pol pred volitvami leta 2016 je odvetnik Donalda Trumpa zvezdnici filmov za odrasle Stormy Daniels plačal 130.000 dolarjev, da bi molčala o domnevnem razmerju s takratnim republikanskim kandidatom za predsednika ZDA. Trump je zanikal, da bi imel afero z njo, in ji je prek svojega odvetnika zagrozil, da mu bo morala plačati milijon dolarjev vsakič, ko bo prekršila pogodbo o nerazkritju podatkov. Vendar pa je avgusta 2018 igralka dala intervju za CBS.

»Nisem bila žrtev. Nikoli nisem rekla, da sem žrtev,« je dejala Danielsova, katere pravo ime je Stephanie Clifford.

Danielsova je povedala, da je Trumpa srečala na golf turnirju za bogate julija 2006. Pravi, da jo je povabil na večerjo in končala sta v njegovem hotelskem apartmaju. Pokazal ji je naslovnico revije s svojo fotografijo in govoril predvsem o sebi. Povedala je, kako mu je rekla, da bi ga najraje udarila po zadnjici.

»Si rekla Donaldu Trumpu, naj se obrne in sleče hlače?« jo je takrat vprašal voditelj CBS.

»Ja. Obrnil se je in malo potegnil hlače navzdol. Imel je spodnje perilo in samo nekajkrat sem ga udarila,« je odgovorila.

Šele takrat, je dodala, se je začel bolj zanimati zanjo in je nehal govoriti le o sebi. Rekel ji je, da je posebna in da ga spominja na njegovo hčerko. Rekla je, da sta spala skupaj. Ona je bila takrat stara 27, on pa 60. Na vprašanje voditeljice, ali jo je fizično privlačil, je odgovorila: »Ne. Ampak bil je seksi,« je dejala in dodala: »bilo je povsem sporazumno.«

Kondoma ni uporabil, ona pa je rekla, da ga niti ni prosila. Kot trdi, sta ostala v stiku in povabil jo je na zabavo ob predstavitvi vodke Trump v Kaliforniji, pa tudi v svojo pisarno v Trump Tower v New Yorku.

Nikoli ni prosil

»Nikoli me ni prosil, naj nikomur ne povem za naju,« je dejala Daniels.

Stephanie A. Gregory Clifford se je rodila leta 1979. Njeni starši so se ločili, ko je bila stara tri ali štiri leta. Ostala je z mamo v slabih finančnih razmerah. Bili so dnevi, ko so zaradi neplačanih računov ostali brez elektrike. Končala je srednjo šolo in razmišljala, da bi postala novinarka. Pri 17 letih je začela delati kot striptizeta, ko je obiskala prijateljico v striptiz klubu. Za umetniško ime si je izbrala Stormy Daniels, po hčerki basista iz skupine Mötley Crüe. Pojavila se je v videospotu skupine Maroon 5 za pesem Wake Up Call kot plesalka.

Začela je snemati in režirati filme za odrasle ter se poročila s tremi svojimi kolegi. Razmišljala je tudi o politični karieri. Po propadlem zakonu z igralcem za odrasle Peteom Mainom se je poročila z režiserjem Michaelom Mosejem Mosneyjem, ki jo je zlorabljal.

Hčerko ima s kolegom Brendonom Millerjem, s katerim se je poročila leta 2015. Pred dvema letoma se je že četrtič poročila, spet z zvezdnikom filmov za odrasle Barrettom Bladeom.

»Ko se poročiš s svojim najboljšim prijateljem, bo življenje vedno dobro ... Tudi v težkih dneh,« je leta 2022 zapisala na Instagramu.

Kot igralka, režiserka in nekdanja striptizeta za odrasle je prejela številne nagrade v industriji zabave za odrasle. Precej bolj znana pa je postala zaradi domnevne afere s Trumpom, poroča mondo.rs.