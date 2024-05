Robert Golob se je s tastom srečal v popolni temi (FOTO)

V četrtkovem prometnem kolapsu v Ljubljani je očitno obtičala tudi partnerka premierja Roberta Goloba Tina Gaber. Kot je sporočila sledilcem na Instagramu, je imela posledično le malo časa, da se je uredila za prav posebno večerjo s premierjem in nekaterimi člani družine.

»Na cesti je kaos, zdaj sem prišla domov in imam natanko 6 minut časa, da se uredim v nekaj, kar lahko stoji zraven predsednika, in potem gremo vsi skupaj na večerjo v temi. Jedli bomo večerjo v popolni temi,« je dejala Gabrova in dodala: »Prideta tudi moj ati in moja sestra. Zelo se veselim te izkušnje.«

70 evrov po osebi

Večerjo v popolni temi ponuja ena od ljubljanskih restavracij, ki pri tem obljublja »unikatno kulinarično doživetje v temni restavraciji, ki bo spodbudilo vaše preostale čute pri okušanju tradicionalne slovenske kuhinje s sodobnim pridihom«. Tovrstna večerja sicer stane slabih 70 evrov po osebi.