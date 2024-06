Diete niso zdravo hujšanje

Ob besedi hujšanje si marsikdo predstavlja strogo sledenje različnim dietam, mučno izvajanje vaj na napravah za fitnes in spremljanje napredka glede upadanja telesne teže s tehtnico. Kratkoročno bo to morda res prineslo želene rezultate, a kaj ko si vsak želi, da bi zdrava telesna teža vztrajala tudi dolgoročno.

Za dosego tega cilja pa se je treba precej bolj potruditi. Najprej se morate zavestno odločiti za končanje nezdravega življenjskega sloga. In si pri tem, ko govorimo o izgubi kilogramov, zastaviti realne cilje. To je še kako pomembno v primeru, ko je treba izgubiti veliko odvečnih kilogramov. Le tako boste ohranili motivacijo in vztrajnost pri hujšanju. Hkrati je treba biti pozoren na stres, če tega ne znamo prepoznati in nato še obvladovati, bo izgubljanje kilogramov še počasnejše.

11.000 korakov je treba narediti za hujšanje.

Že pred leti so avtorji delovnega zvezka za udeležence programa zdravega hujšanja v zdravstvenih domovih, ki ga je izdal Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), zapisali, da posameznik pogosto poskuša napetost, nemir, anksioznost, ki jih povzroča stres, umiriti z uživanjem hrane, največkrat sladke, kalorične, z veliko vsebnostjo enostavnih ogljikovih hidratov. »To že z biološkega vidika ni nenavadno, saj ogljikovi hidrati spodbujajo tvorbo serotonina v možganih, ki je pomemben regulator razpoloženja in vpliva na boljše počutje. Enostavni ogljikovi hidrati, ki so skriti na primer v mnogih slaščicah, lahko tako zelo hitro (a tudi za zelo kratek čas) 'sprostijo' posameznika oziroma povzročijo, da se bolje počuti. To lahko povzroči prenajedanje, preveliko telesno težo, večanje obsega pasu ...« pojasnijo.

Zleze naj vam pod kožo

Strokovnjaki odsvetujejo izbiro diet, s katerimi lahko na hitro izgubite odvečne kilograme. Za dolgoročen uspeh je nujno, da vam redna telesna aktivnost, izogibanje stresu oziroma njegovo obvladovanje ter vsakodnevna izbira zdrave prehrane (uživanje veliko zelenjave in sadja, izogibanje jedem, ki so iz enostavnih sladkorjev in transmaščobnih kislin, in čim manj pitja alkohola ter sladkanih in gaziranih pijač) zlezejo pod kožo. Povedano drugače: da ne boste imeli zaradi spremenjenih navad občutek, da se v življenju ves čas nečemu odrekate.

Za izboljšanje zdravja se, kot še piše v delovnem zvezku, priporoča več telesne dejavnosti, in sicer vsaj 300 minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti na teden ali 150 minut visoko intenzivne telesne dejavnosti na teden oziroma ustrezna kombinacija telesne dejavnosti obeh intenzivnosti. »To pomeni, da ste zmerno intenzivno telesno dejavni vsaj eno uro na dan petkrat na teden ali visoko intenzivno telesno dejavni vsaj 50 minut na dan trikrat na teden,« poudarjajo.

Poleg aerobne vadbe je vsaj od dva- do trikrat na teden pomembno izvajanje vaj za krepitev mišic in izboljšanje gibljivosti, in sicer za ohranjanje mišične mase in primerne prožnosti mišic. Če ste velik ljubitelj hoje, pa strokovnjaki svetujejo, da je treba za hujšanje narediti od 11.000 do 13.000 korakov.