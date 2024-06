Astrologinja Lenka: To so pomembni planetarni dogodki v juniju

Ob zori je bila Luna v objemu z Neptunom, kar prinaša zasanjanost oziroma »spanje v budnem stanju«. V ospredju je bila velika čustvena preobčutljivost, a k sreči ta občutek ni trajal dolgo, saj je Luna ob 6. uri že prešla v ognjenega in dinamičnega Ovna.

Energije bo na pretek za vse. Ne le za najnujnejša stanja, temveč pogosto tudi za tisto, kar ni zaželeno.

Kar je tukaj najpomembneje, je, da je Luna v sekstilu z Jupitrom, Venero in Soncem, kar prinaša zelo dobro vzdušje.

Jupiter nam odpira nove priložnosti, pomaga posamezniku, da se reši iz težav, in nam daje vero. Venera nam še dodatno omogoča, da so odnosi prijetni, da je veliko druženja, veselja in sreče.

S Soncem v duši bomo začutili, česa zares si želimo, pri tem pa bomo imeli podporo najbližjih.

Danes je sobota, Saturnov dan, on pa je še vedno v znamenju rib. Prek svojega dispozitorja Jupitra gre v znamenje dvojčkov, zato bo to občasno ustavilo nekatere komunikacije, ki bi jih sicer v tem znamenju bilo celo preveč. Včasih je treba tudi kaj zamolčati. Takšne lekcije nam sprva niso prijetne, čez čas pa se bo pokazalo, da so zlata vredne.

Pomembni planetarni dogodki:

3. junij: Jupiter v trigonu s Plutonom: kakšna moč, uspeh, denar

Merkur vstopi v znamenje dvojčkov in se pridruži ostalim planetom: veliko komunikacije

4. junij: Merkur v trigonu s Plutonom, Merkur v konjunkciji z Jupitrom, Sonce v konjunkciji z Venero: dan, ko si človek lahko le želi vsega najlepšega v življenju.

6. junij: Mlada luna na 16. stopinji Dvojčkov: veliko načrtujte

8. junij: Venera v kvadratu s Saturnom: v ospredju bodo odnosi

9. junij: Mars v Biku: malo počasnejša energija; Sonce v kvadratu s Saturnom: ni vse v egu

11. junij: Mars v kvadratu s Plutonom: izogibajte se nasilju

17. junij: Venera bo prešla v znamenje raka, hkrati pa Merkur v velikega raka: potreba po nežnosti, toplini, domu

20. junij: Sonce prehaja v znamenje raka, sije iz globine duše in doma

22. junij: Polna luna na 1. stopinji kozoroga: staro se mora končati

29. junij: Saturn začne svoje retrogradno gibanje v znamenju rib: nič ne sme ostati nedokončano. Venera bo naredila sekstil Marsom: stari odnosi se lahko obnovijo.