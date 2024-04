Ste med njimi? Trije najbolj zapravljivi znaki

Kateri znaki zlahka zapravljajo denar in se jim pogosto zgodi, da je mesec, kar zadeva financ, predolg? Tri takšne, ki raje, kot bi varčevali, zadnje evre zapravijo za lep plašč ali nora doživetja, odkriva portal novosti.rs.

FOTO: Pexel

Lev

Absolutni zmagovalec v zapravljanju. Začnimo na začetku: lev dobro ve, kako zaslužiti veliko denarja. Je deloven, vedno se trudi, da bi bil boljši in ni zadovoljen s povprečjem.

A v želji po tem, da bi v nožici izstopal, ne okleva, ko v izložbi vidi nekaj lepega: oblačila, čevlje, ličila ali nakit.

Lev je preprosto takšen. Rad ima razkošje in razkošje praviloma veliko stane. Prav tako se rado zgodi, da zadnje evre potroši za dober obrok ali za pogostitev prijateljev. Vse, da bi le bil v družbi deležen pohvale.

Strelec

Večni otrok. On živi po svojih pravilih: danes želim vse, o posledicah bom razmišljal jutri. Vedno bo tako, kajti otrok Jupitra je razigran, velikokrat nepremišljen in zaletav, tudi ko gre za odnos do denarja.

Zadnje evre potroši za potovanja, za izlet s prijatelji, živi za trenutek in se ne obremenjuje s posledicami.

Ni ga strah dela, zna dobro služiti, a zna tudi hitro zapravljati.

FOTO: Gettyimages

Dvojček

Dvojno znamenje je takšno tudi v odnosu do denarja. Enkrat ima šarmantni dvojček tega v izobilju, že v naslednjem trenutku je njegov račun prazen, kajti ko dvojček vidi nekaj, kar mu je všeč ali se mu hipoma zdi, da nujno potrebuje, si to privošči.

Dvojčki obožujejo nakupovanja, radi imajo potovanja in neizmerno uživajo v družbi, ki jo zabavajo tudi tako, da plačujejo pijačke.

Zato se velikokrat zgodi, da na računu nimajo ničesar za bolj temne dni.