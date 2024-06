Višja zavest nas ščiti

»Ko se vaša zavest razvija, lahko vedno pogosteje začutite subtilne energije ali občutke, ki jih prej niste opazili. Ti so lahko še posebno koristni, ko imate opraviti z drugimi, saj lahko zaščitite svojo energijo, ko se srečate s tistimi, ki so globoko zasidrani v svoji negativnosti. Zapomnite si, da smo tu, da služimo ljudem okoli sebe, a po drugi strani vsi sprejemamo odločitve in spoštovati moramo pravico drugih do njihovega samoodločanja. Negativnost so si sicer izbrali sami, a naša zvišana zavest nam lahko preprečuje, da bi nas potegnili v svoj vrtinec negativnosti ter spravili na dno,« pravi šaman don Jose Ruiz in dodaja: »Toda ne samo to, višja zavest nam prav tako pomaga premagati lastno negativnost, saj nam ne vlada več naš um in nismo njegov suženj, ampak vidimo svet in življenje širše.«