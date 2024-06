Veliko veselje v znanem slovenskem ansamblu: njihov pevec je postal očka (FOTO)

V narodnozabavnem ansamblu Klateži imajo razlog za veselje. Njihov pevec Nejc Cehner je namreč postal očka. Lepo novico so delili tudi s svojimi sledilci na instagramu.

»Včeraj smo Klateži izvedeli odlično novico. Naš Nejc in njegova Anja sta postala ati in mami malemu Maticu. Čestitke obema in pozdravljen mali Klatež številka 2,« so zapisali na svojem profilu in zraven objavili tudi sliko ponosnega očka z novorojencem.

Na novico so se že odzvali številni sledilci ansambla, ki novopečenima staršema čestitajo. Čestitkam se pridružujemo tudi mi.

Pred enim letom so se v ansamblu že veselili rojstva enega otroka. Takrat je očka postal njihov član Gregor Stolec.

Štiričlanski ansambel Klateži je že vrsto let na slovenski glasbeni sceni. Do danes so izdali že več skladb, ki so se pri poslušalcih dobro prijele. Za vse si kriva ti, Te tvoje pegice in Letiva so le nekatere izmed njih.