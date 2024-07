Nevarnosti seksa v objemu valov

A v mislih je treba imeti, da kljub zabavi in vznemirljivemu doživetju prinaša tudi nemalo tveganja. Takšen spolni odnos je res vznemirljiv, vendar ima tudi skrite pasti, opozori spolna terapevtka Debra Laino.

Tveganje okužb

Vseeno je, v kateri vodi se predajata užitkom: rečni, jezerski, bazenski ali morski, v njej so vedno bakterije, ki lahko med penetracijo zaidejo v sečila, kjer povzročijo različne okužbe. Razširijo se lahko tudi do mehurja in vodijo v resne zaplete.

Ne zgolj za bakterijske, spolni odnos v vodi poveča tudi tveganje za glivične okužbe. Zlasti sta problematična bazenska voda in klor v njej, ki poruši pH-vrednost spolovila.

S tem se ustvarijo odlične razmere za pretirano množenje glivic in glivične okužbe, ki se kažejo z izcedkom neprijetnega vonja, srbenjem in bolečino med spolnim odnosom.

FOTO: Gettyimages

To je treba vedeti

Voda seveda nima čudežne moči in ne izpira spolno prenosljivih bolezni, prav tako ne zmanjša tveganja zanje. Nasprot­no. Zaradi večjega trenja in ranic, ki lahko nastanejo na koži, se verjetnost za okužbo z nekaterimi še poveča.

Opozoriti velja še na nekaj: s plavanjem v vodi, v kateri je nekdo ejakuliral, se seveda ne zanosi. A med seksom s penetracijo se tveganje za nosečnost kljub temu, da sta v vodi, ne zmanjša.

Voda ni sterilna. V njej so pogosto patogene bakterije, med njimi salmonela in E-coli. Ne glede na to, kje se kopate, če te zaidejo v prebavila (voda mimogrede pride v usta), tudi seksa v objemu valov ne boste ohranili v lepem spominu.