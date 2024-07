Nasvet strokovnjakinje: vse to mora vsebovati potovalna lekarna

Kaj vključiti v potovalno lekarno, je eno najpogostejših vprašanj, ki jih prejmemo farmacevti v lekarnah. »Na poti so pogoste prebavne težave, opekline, slabosti, vnetja, alergije in podobno.

Na naše zdravje lahko vplivajo tudi podnebje, hrana, kakovost vode in bolezni. Navsezadnje se na dopustu pogosto prepustimo športnim aktivnostim, pri katerih se nam lahko zgodijo poškodbe in druge težave,« mag. Darja Potočnik Benčič, predsednica Lekarniške zbornice Slovenije, opomni, da ne glede na to, ali gremo na krajši ali daljši dopust, bližje domu ali v oddaljene kraje, moramo biti previdni, da se nam ne primerijo manjše ali večje zdrav­stvene nevšečnosti.

Še pred pripravo priročne potovalne lekarne se pozanimajmo o lekarniški in zdrav­stveni infrastrukturi na destinaciji potovanja. Pred daljšimi potovanji je priporočljivo, da se o morebitnih ukrepih povprašamo na pristojnih ustanovah.

Poskrbimo za ustrezno urejeno zdravstveno zavarovanje in morebitna dodatna zavarovanja, cepljenja, potrdila in podobno.

Zdravila naj bodo v ustrezni torbici

Za potovalno lekarno, ki je sestavni del prtljage, izberemo torbico, ki je čim bolj zavarovana pred zunanjimi vplivi, poleti zlasti pred previsoko temperaturo.

Pomembno je zdravila – seveda tudi tista, ki jih redno jemljemo zaradi kroničnih bolezni ali preventivno, denimo kontracepcijske tablete – hraniti v njihovi izvirni embalaži, skupaj z navodili za uporabo, in tako, da niso dosegljiva otro­kom.

Prva pomoč

Z dovolj dobro založeno potovalno lekarno preprečimo ali vsaj omilimo veliko večino mogočih zapletov. Paket prve pomoči mora vsebovati sterilne obveze, gaze, obliže, povoje, elastični povoj, razkužilo, škarje in termometer.

Dodatna preventiva naj bodo zdravila proti prehladu, denimo za vneto in boleče žrelo, zdravilo za pomiritev kašlja in pripravki za odmaševanje nosu ter zdravila proti povišani telesni temperaturi in bolečinam.

Še zlasti so priporočljiva v obliki, ki omogoča njihovo uživanje brez vode in jih lahko raztopimo v ustih ali žvečimo. Za otroke farmacevti v lekarnah svetujejo sirupe ali svečke.

FOTO: Mukhina1/Gettyimages

Okužbe s hrano in vodo

V nam tujih okoljih so vselej aktualna zdravila proti prebavnim težavam, kot sta denimo zaprtje ali driska, tudi zgaga. Težavam, ki nam lahko pokvarijo počitnice, se praviloma izognemo z upoštevanjem pravil uživanja neoporečne hrane in pijače – to pomeni uživanje toplotno obdelane hrane in pitje ustekleničene vode oziroma drugih pijač.

Ob vsem je treba paziti na ustrezno higieno. Poleg prebiotikov in probiotikov je priporočljivo s seboj na pot vzeti rehidracijski prašek, ki ob driski, bruhanju, pa tudi povečanem znojenju nadomešča izgubljene minerale in preprečuje dehidracijo. Veliko ljudi ima na dopustu težave z zaprtjem.

Tem farmacevti v lekarnah svetujejo odvajalo. Dobro je vedeti, da tablete za filtriranje vode lahko zelo omejijo nevarnost prebavnih težav ali celo zastrupitve na tveganih območ­jih.

FOTO: Shutterstock

Preventiva je vedno najboljša

Vse več ljudi potrebuje tudi zdravila proti alergijam. Alergijske reakcije na koži lajšajo nekateri geli oziroma mazila. Potovalna lekarna naj vsebuje še tablete proti potovalni slabosti, izdelke za zaščito pred soncem in nego po sončenju ter oskrbo opeklin, repelente in zdravila v primeru okužb spolovil in/ali sečil ter pripomočke za ustno higieno.

»Potovanje spremlja veliko dejavnikov, na katere nimamo nobenega vpliva. Zato močno svetujem preventivno delovanje,« sklene Darja Potočnik Benčič.