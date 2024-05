Obvezno v potovalni lekarni

Kaj vse naj bo v potovalni lekarni? Najprej zdravila, ki smo jih primorani jemati zaradi preventive, kroničnih ali akutnih stanj, ta naj bodo prva na seznamu.

Za prvo pomoč

S seboj na dopust ali potovanje je treba vzeti tudi zdravila in pripomočke, ki pridejo prav, kadar nas ujamejo z zdravjem povezane nevšečnosti.

Ker se na potovanjih, zlasti v bolj oddaljene dežele, zaradi spremembe okolja ali drugačne hrane lahko pojavijo prebavne težave, ne smejo manjkati sredstva, ki jih ublažijo: blaga odvajala bodo premagala potovalno zaprtje in neprijetno napihnjenost, ob težavah, ki jih povzroča zastrupitev s hrano, so nepogrešljivi medicinsko oglje in probiotične kulture.

S prvim se iz telesa izločijo strupene snovi, z drugimi se vzpostavi zdrava črevesna mikroflora. Dobro je opozoriti, da v kombinaciji z ogljem ni priporočljivo jemati drugih zdravil, saj se potem iz telesa izločijo tudi zdravilne učinkovine. Med odmerkom zdravil in oglja naj bosta vsaj dve uri razmika.

FOTO: Jovanjaric/Gettyimages

Proti bolečinam in alergijam

S seboj vzemimo protibolečinska zdravila, ki so v pomoč pri glavobolu, zobobolu, vnetih ušesih ali menstrualnih bolečinah. Priporočljivo je imeti zdravila s paracetamolom in škatlico analgetikov z močnejšim učinkom, ki jih lahko kupimo v prosti prodaji.

Obvezni so še termometer za merjenje telesne temperature in antihistaminiki oziroma sredstva proti alergijam v obliki mazil in tablet, saj so alergije na sonce vse pogostejše, repelent in mazilo za blaženje pikov žuželk, denimo gel na osnovi aloe vere.

Ne smejo manjkati obliži različnih velikosti, razkužilo za rane, sterilna gaza in povoji, pa tudi ne pinceta in priročne škarjice, krema za nego opeklin in seveda obvezna zaloga kreme, ki ščiti pred soncem. Priporočljiv je tudi losjon za po sončenju.

FOTO: Shutterstock

Poleg splošnih napotil je dobro upoštevati osebne potrebe, in če smo sami ali kateri od družinskih članov nagnjeni k potovalni slabosti, vzeti s seboj sredstva proti tej tegobi, če komu nagaja nespečnost (zlasti pri potovanjih čez različne časovne pasove), sredstva za pomirjanje, če se pogosto pojavljajo težave z dihanjem, kapljice in razpršila za nos, po potrebi tudi mazilo proti herpesu in obliže za žulje.

Še za konec

Zlasti zdravila v potovalni lekarni ne smejo biti izpostavljena soncu in vlagi. Le spravljena v primernih razmerah bodo, če jih bomo potrebovali, res učinkovita in zato dobrodošla pomoč.