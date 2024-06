Na dopustu jih ne sme zmanjkati

Obisk lekarne je pred odhodom na oddih obvezen, sploh če odhajamo v kraje, kjer morda ne bo ustreznega dostopa do zdravil in nekaterih pripomočkov. Obenem nam jo daleč stran od doma pogosto zagodejo sprememba okolja, drugačen spalni ritem, živila, ki jih nismo vajeni, dovzetnost za poškodbe, če je naš dopust športno obarvan, in druge nepričakovane težave, zato je počitniška lekarna izrednega pomena, saj nam marsikdaj lahko olajša čakanje na zdravniško oskrbo, če že sami ne moremo odpraviti težave.

»Kot minimum svetujemo, da paket prve pomoči vključuje sterilne obveze, gaze, obliže, povoje, elastični povoj, razkužilo, škarje in termometer,« svetuje mag. Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec., predsednica Lekarniške zbornice Slovenije.

Termometer je pomemben, sploh če potujemo z majhnimi otroki. FOTO: Andreypopov/Getty Images

»S sabo vzemite sredstva za vneto in boleče žrelo, za pomiritev kašlja, pršilo za nos, zdravila proti alergiji, potovalni slabosti ter povišani telesni temperaturi in bolečinam. Še posebej so priporočljiva sredstva v obliki, ki omogoča njihovo uživanje brez vode in jih lahko raztopimo v ustih ali žvečimo. Za otroke svetujemo sirupe ali svečke.«

»Vselej so aktualna zdravila proti prebavnim težavam, kot so zaprtje ali driska ter zgaga. Ob zastrupitvi s hrano ali pijačo je zelo primerno medicinsko oglje. Poleg prebiotikov in probiotikov je priporočljivo s seboj vzeti rehidracijski prašek, ki nadomešča izgubljene minerale in preprečuje dehidracijo. Tablete za filtriranje vode lahko omejijo nevarnost prebavnih težav ali celo zastrupitve na rizičnih območjih. Potovalna lekarna naj vsebuje še izdelke za zaščito pred soncem in nego po sončenju ter nego opeklin, repelente in zdravila za okužbe spolovil in/ali sečil ter pripomočke za ustno higieno.«

V posebni torbici

Pri načrtovanju dopusta se moramo pozanimati o dostopnosti zdravstvene oskrbe in bližini lekarn, kar je zelo pomembno za družine z majhnimi otroki, starejšimi in kroničnimi bolniki, ki ne smejo pozabiti zadostne zaloge predpisanih zdravil.

Preverimo morebitna zahtevana in priporočena cepljenja ter zdravstvena tveganja in si uredimo zdravstveno zavarovanje za tujino, opozarja predsednica Lekarniške zbornice Slovenije: »Prej ko boste uredili vse potrebno, prej boste brezskrbni. Dopusta si res ne želite pokvariti zaradi malomarnosti. Priporočamo, da se o potrebnih cepljenjih in preventivnih ukrepih za vstop v nekatere države pozanimate vsaj od šest do osem tednov pred odhodom. To vam bo omogočilo dovolj časa, da pridobite vsa potrebna cepljenja, ki lahko vključujejo več odmerkov ali zahtevajo določen čas, da postanejo učinkovita.«

Repelent mora biti pri roki! FOTO: Liudmila Chernetska/Getty Images

Pri pripravi prtljage poskrbimo za dosledno shranjevanje predpisanih zdravil, kar je izjemno pomembno za ohranjanje učinkovitosti in varnosti, sklene sogovornica: »Potovalno lekarno si pripravite v torbici, ki je čim bolj zavarovana pred zunanjimi vplivi, temperaturo in vlago in ni dostopna otrokom. Zdravila hranite v njihovi izvirni embalaži skupaj z navodili za uporabo in poskrbite, da bodo imela ustrezen rok uporabe. Posebno bodite pozorni na zdravila, za katera je predviden poseben način shranjevanja. O zdravilih na recept, ki jih redno jemljete, se prej posvetujte z zdravnikom, preverite, ali je zanje potrebno posebno potrdilo za prenos prek meje, in poskrbite, da vam zdravil na dopustu ne zmanjka!«