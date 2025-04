Tega ni pričakoval nihče, to so Dončiću pripravili v Dallasu: »Hvala za vse«, »Hvala Brate«

V severnoameriški košarkarski ligi NBA bodo ponoči Dallas Mavericks gostili Los Angeles Lakers, posledično pa bo prvo tekmo v Teksasu v dresu jezernikov proti nekdanji ekipi odigral Luka Dončić. Pri Mavericks se bodo s posebnimi majicami z napisom v slovenščini spomnili na obdobje, ko je zvezdnik lige uspešno igral za moštvo iz Dallasa.

»Hvala za vse«, »Hvala Brate«

Na majicah, ki bodo na vseh sedežih dvorane American Airlines Center, je Dallas v slovenščini zapisal »hvala za vse« in nekaj fotografij pripravljenih majic na sedežih delil na svojih profilih na družbenih omrežjih.

Dončić je za Dallas odigral 422 tekem in v povprečju dosegel 28,6 točke, 8,7 skoka ter 8,3 asistence. Z Mavericks se je v prejšnji sezoni uvrstil v veliki finale lige NBA, a tam z 1:4 v zmagah priznal premoč Boston Celtics.

Pred tem je enkrat z Dallasom igral tudi v finalu konference v sezoni 2021/22, še dvakrat pa se je uvrstil v končnico v sezonah 2019/20 in 2020/21. V končnici je za Mavericks odigral 50 tekem in v povprečju dosegel 30,9 točke, 9,4 skoka in 8 asistenc.

Po šestih letih in pol v dresu teličkov pa je bilo nato Dončićevega obdobja v Dallasu presenetljivo konec na začetku februarja. Takrat so vodilni možje Mavericks z Lakers v tajnosti izpeljali menjavo, ki je zatresla ligo NBA.

Dončića so poslali v Los Angeles v zameno za Anthonyja Davisa, v menjavo pa so bili vpleteni tudi nekateri drugi in še izbor na enem od prihajajočih naborov lige NBA.

Menjava je v Dallasu povzročila ogromno jeze in slabe volje med navijači, ki so protestirali proti vodstvu franšize, med njimi tudi proti lastnikom in generalnemu menedžerju Nicu Harrisonu.

Prvi dvoboj proti Dallasu je Dončić sicer odigral v Los Angelesu in takrat dosegel trojni dvojček z 19 točkami, 15 skoki in 12 asistencami. Zdaj ga čaka še prva tekma proti nekdanji ekipi v nekdanjem domovanju v Dallasu.