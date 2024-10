Najprivlačnejša barva oči je …

Ko gre za spoznavanje in zmenke, je prva stvar, ki jo osebe praviloma opazijo, barva oči. Pa obstaja takšna, ki je na aplikacijah za iskanje partnerja najbolj zanimiva? Odgovor na to vprašanje je s pomočjo raziskave iskala prodajalna kontaktnih leč Lenstore.

Med njenim potekom so izvajalci s pomočjo programske opreme spreminjali barvo oči zaposlenih in jim odprli profile na različnih aplikacijah za zmenke. V naslednjem koraku so spremljali, koliko oseb, ki so iskale ljubezen, je prepričala posamična barva oči.

In katera je zmagala?

Največ dam so očarali moški z modrimi očmi in največ moških dame z očmi lešnikove barve.

FOTO: Guliver/Gettyimages

Pri moških so sledile rjave, zelene in na koncu oči barve lešnika.

Pri ženskah je na drugem mestu pristala modra, nato siva najmanj pozornosti so bile deležne zelene oči. Zanje se je odločilo le 11 odstotkov junakov.

FOTO: Idesignimages/Gettyimages

Kaj to pomeni?

Po besedah strokovnjakinje za zveze Ness Cooper, ki je sodelovala v izvedbi študije, na priljubljenost barve oči vplivajo spomini iz otroštva, lepotni standardi ali preprosto osebne preference.

Je pa očitno, da obstajajo razlike med pogledom moških in pogledom žensk na barvo oči partnerja, povzema 24sata.hr.