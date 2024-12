Najpogostejši razlogi, da moški po zmenku ne pokliče več

Avtorica in strokovnjakinja za človeško spolnost Amber Medison je izvedla raziskavo o tem, kaj moškega na zmenku tako zmoti, da ne pokliče več. V več kot 1000 odgovorih se je izpostavilo nekaj ključnih razlogov.

Motiv za anketo je zaupala za portal YourTango:

»Prijateljica je skoraj odpovedala zmenek, ker ji je prav na dan načrtovanega srečanja na obrazu nastal velik mozolj. Prišla je k meni in tarnala: Poglej, kako velik je! Kaj naj si izmislim, da odpovem zmenek?« se je spominjala Amber.

FOTO: Monkeybusinessimages/Gettyimages

Videz ali ...

In dejstvo je, da še zdaleč ni edina, ki se pred prvim zmenkom obremenjuje s stvarmi kot so: Kakšna je pričeska? Kaj na oblečem? Kako naj se naličim? Kaj pa nakit?

Videz je res pomemben, vendar niti približno ne tako zelo usoden, kot si mislimo. Naj nam bo všeč ali ne, na prvih zmenkih ne igra ključne vloge in ne preveša tehtnice.

Na vprašanje, kaj moške najbolj privlači pri partnerki, so na podlagi raziskave odgovorili že v časopisu Journal of Experimental Social Psychology.

Tam so zapisali: vljudnost in empatija. Prav tako je za moške pomembno, da imata z izbranko skupne teme za pogovor.

FOTO: Inside Creative House/Gettyimages

Zanimivi rezultati

V raziskavi, ki jo je izvedla Amber Medison, so se domala vsi sodelujoči strinjali, da jih na prvem zmenku ne odvrnejo mozolj na čelu ali nepopolno urejeni lasje.

Tako so odgovarjali na vprašanje: Kaj te odbije na zmenku?

34 odstotkov je povedalo, da je to slab pogovor

16 odstotkov je izpostavilo neolikano vedenje

35 odstotkov slab značaj, nesramnost

14 odstotkov je izbralo drugo.

»Slab pogovor je ena največjih ovir za moške, saj jim ne omogoča, da bi drugo stran bolje spoznali. Ta lahko vključuje preveč ali premalo govorjenja, preveč osredotočanja nase ali deljenje preveč osebnih informacij (denimo pogovori o bivših ali čustvenih dramah).

Prav tako jim ni všeč pogovor z nekom, ki ne ve, kaj se dogaja v svetu, in se pogovarja samo o plehkih temah, kot so trači o znanih osebnostih.

FOTO: Nd3000/Gettyimages

Neolikano vedenje in neupoštevanje bontona po mnenju moških vključujejo neprijaznost do natakarja, nenehno gledanje v telefon, nehvaležnost in podobno. Slab značaj je skupna beseda za napuh, materializem, pomanjkanje smisla za humor.

Na koncu kategorija ostalo vključuje prekomerno uživanje alkohola, kajenje, slab zadah, neurejeni zobje in žvečenje z odprtimi usti,« zaključuje Amber.

Torej, namesto da se preveč obremenjujete z videzom, je ključnega pomena, da ste na zmenku sproščeni, pozitivni in vljudni.

Morda pričeska res ni popolna, vendar je odnos tisti, ki mu bo on namenil več pozornosti.