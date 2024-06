Seks na prvem zmenku je lahko odlična sprostitev in koristen uvid v razmerje pred vami, seveda pa prinaša tudi užitek. Zakaj ima svoje prednosti?

Kemija

Včasih je kemija tako močna, da se ji je tako rekoč nemogoče upreti. Spolni odnos nam pomaga kemijo poglobiti ali pa nas hitro pripelje do spoznanja, da z osebo pravzaprav nista kompatibilna, čeprav je bilo na začetku tako občutiti. Staromodni sicer menijo, da prvi zmenek ni priložnost za to in da bi se partnerja morala najprej dodobra spoznati, preden zakorakata v intimo. A če je privlačnost zares velika, zakaj ji ne bi takoj dali priložnosti in uživali v dvoje, kot da jutri ne obstaja? V varnem okolju, kakopak, in ob vzajemni močni želji.

Uvid

Spolni odnos na prvem zmenku nam pomaga do hitrejših uvidov v prihodnost, v intimi se marsikaj razkrije o nekom, kar morda sploh ni povezano s spolnostjo, ampak z značajem. In čeprav se o odnosu ne odločamo samo na podlagi spolnosti, je ta vendarle dragocena podlaga za partnerski odnos. Več informacij nam omogoča več spoznanj in zaključkov, tako nam ni treba ponavljati lekcij iz preteklosti.