Najlepše kombinacije v belem

Svobodomiselne modne navdušenke, ki pravijo, da se ne nameravajo podati ne pred matičarja, ne pred oltar, ker jim svoboda preveč pomeni, edina stvar, ki jih zanima v zvezi s poroko, pa je kaka čudovita kreacija v belem, imajo to modno sezono možnost, da uresničijo svoje sanje. Bele obleke, kombinezoni in kompleti so v modi, med kosi, ki smo jih videvali na modnih tednih (in tistimi, ki jih ponujajo trgovine), pa se najde nekaj prav za vsak slog in okus.

Lahko se odenete v katero od romantičnih belih kreacij z (belimi) rožičastimi rišelje čipkami ali nosite minimalističen kostim s telovnikom brez rokavov in hlačami na zvonec.

Punkovski slog ali podoba dekleta s podeželja? Oboje je možno in dovoljeno, ko je v igri bel odtenek. Dovoljena so tako hlače kot krila, dolžina pa se giblje od najkrajše do najdaljše. V modi so mini in maksi obleke, kratke in dolge hlače in vse vmes. Materiali so zračni, mehki in lahkotni, kakor se za poletje tudi spodobi.

Kendall Jenner za Versace. Kolekcija pomlad/poletje 2024. FOTO: Profimedia

Kratka bela oblekica je nadomestila malo črno obleko, ki jo je ustoličila Coco Chanel in ki je bila leta prva izbira za vsak malo bolj slovesni dogodek in pomenila kos, s katerim ne moremo zgrešiti. Da bi bili v koraku z modo, za posebne večerne priložnosti to poletje vsekakor pustite malo črno obleko doma in raje izberite belo različico.

Minimalistična bela obleka iz Manga FOTO: Mango

Oblikovalci so k belim kosom večinoma nanizali modne dodatke v črni ali rjavi barvi, najbolj eleganten vtis pa puščajo kombinacije, kjer bela kraljuje tudi na čevljih in torbicah.

Kreacija Tory Burch na modnem tednu v New Yorku FOTO: Profimedia

Na modnih tednih so se belim oblekam poklonila imena kot Dior, Christopher Esber in Acne Studios, pa tudi Chopova Lowena, Balenciaga in Stella McCartney. Odtenek se lahko nagiba k saharinu, še bolje pa je, če je oblačilo belo kot mleko.

Romantična verzija iz Stradivariusa FOTO: Stradivarius

In če se konec koncev vendarle želite poročiti, je poletje odlična možnost, da spoznate sorodno dušo, s katero bi bilo lepo skočiti v zakon. Nič lažjega kot to storiti mimogrede, po druženju, na katero ste tako in tako prišli v beli obleki – le matičarja ali duhovnika morate še poiskati.