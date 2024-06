Štiri elegantne kombinacije poletne poslovne mode

Če nam službene obveznosti zapovedujejo strogo formalno oblačenje, so visoke poletne temperature lahko ovira pri ohranjanju standardov. In čeprav bi se poleti najraje zatekli h konceptu manj je več, pri nekaterih ne gre tako zlahka. Tiste, ki morajo slediti določenim pravilom, so poleti po navadi prisiljene v več razmišljanja o kombiniranju oblačil kot v hladnejših mesecih. Na srečo se pravila v zadnjih letih le rahljajo in mehčajo, a povsem proste poti marsikdo še vseeno nima.

V klasičnem kostimu z bluzo in suknjičem kaj hitro postane prevroče. Kaj poleti nosijo ženske, katerih poklicna funkcija zapoveduje eleganco? Predstavljamo štiri ideje, ki so vam lahko v navdih. S kombiniranjem teh pa boste dobili še več primernih kombinacij.

Obleka in sandali

S poletno obleko lahkega materiala ne morete zgrešiti. Ta naj ima rokave oziroma pokrita ramena, sega pa naj do sredine kolen oziroma čez. Zraven lahko nosimo nizke sandale, katerih ponudba je res pestra. Pri oblekah je najboljše to, da damo nase le en kos, in je naš videz ustvarjen. Modni dodatki pa so le pika na i. K poletnim oblekam najlepše pristajajo opazni uhani.

Lanen komplet je elegantna in v vročini prijetna izbira. Foto: Pennyblack

Laneni komplet

Seveda smo lahko poleti tudi v dolgih rokavih, sploh če nosimo oblačila iz lanu. Ta kakovostni material koži omogoča dihanje in je resnično prijeten, tudi če je zunaj peklensko vroče. S tem, ko bomo kožo zaščitile pred neposrednimi soncem, bomo poskrbele za kožo in bistveno manj nam bo vroče. Razmislite o kompletu hlač in brezrokavnika, te so letos izjemno modni. Klasiko pa boste dosegle v kompletu s suknjičem.

Bermuda hlače so nazaj in dobrodošle tudi za poslovni svet. Foto: Zara

Bermuda kratke hlače

Kratke hlače so nepogrešljiv kos v dneh, ko je zunaj res vroče. A za poslovni svet so te lahko hitro prekratke. Pred nekaj sezonami so se v modo vrnile bermuda hlače, ki so odlična rešitev, ko moramo svoj videz usmeriti v bolj elegantno smer. Zraven se lepo kombinira klasična srajca; recimo bele hlače in mornarsko modra srajca bosta lepa, umirjena in elegantna kombinacija, povsem primerna za poslovni svet.

Za dneve brez poslovnih srečanj so tudi kavbojke v kombinaciji s srajco dovoljene. Foto: Getty Images

Džins in prevelika srajca

Za dneve, ko na urniku nimamo sestankov in drugih stikov s poslovnimi partnerji, si lahko privoščimo kavbojke in belo srajco. Ta naj bo prevelika, ohlapna in predvsem iz naravnega materiala. Enostaven videz, s katerim pa vseeno izkazujete veliko modnega znanja.