Najboljši trik za čiščenje mastnih vrat pečice

Notranja stran vrat pečice je pogosto obložena s kapljicami maščobe in druge trdovratne umazanje, ki se nanje prenese med pripravo jedi. Števili v težnji po čistem gospodinjskem aparatu posežejo po agresivnih čistilih, v resnici pa gre tudi brez njih.

Londonski čistilni servis Royal Arsenal Cleaning je razkril odličen trik, ki je pri tem v veliko pomoč.

Na svojem instargram profilu so objavili fotografijo na pol očiščenih vrat pečice in ob njej vprašali: »Uganete, s čim smo očistili vrata? Namig, nismo uporabljali kemikalij.«

Večina je ugibala, da je za čistočo zaslužen parni čistilec, a so v podjetju nato pojasnili, da je šlo za običajno strgalo.

»Praviloma res uporabljamo parni čistilec, vendar smo tokrat strgalo za steklokeramične kuhalne plošče,« so zapisali in dodali, da je ta način učinkovitejši od pare, ki vso umazanijo sicer zmehča, a ste ta razširi vse naokoli.

FOTO: Piovesempre/Gettyimages

Dodali so še, da je treba paziti na kot strgala: ne sme biti večji od 30 stopinj, kajti v nasprotnem primeru lahko pride do poškodb. Prav tako je treba paziti na pritisk, da ne bi poškodovali stekla, piše The Sun.