Ta detergent ni primeren za vse

Čeprav je v kuhinji pomivalni stroj, je v domala vsaki še vedno tudi detergent za ročno pomivanje posode. Ta večkrat pride prav: ko je treba hitro pomiti nekaj skodelic ali krožnikov ali bi radi očistili kaj, kar pravzaprav ni posoda. Res je, lahko ga uporabljamo na različnih površinah, a nekaterim zaradi njegove sestave, prirejene odstranjevanju trdovratne umazanije in maščobe, vendarle škoduje. Poglejte torej, česa nikoli ne bi smeli čistiti z detergentom za ročno pomivanje posode.

Najučinkovitejši je pri tem, čemur je namenjen – pomivanju posode. FOTO: Dragonimages/getty Images

Od lesenih talnih oblog do usnja

Seveda so lesena tla trdna in vzdržljiva, a detergent za pomivanje posode jih lahko poškoduje, na zaščitnem premazu namreč pusti mikroskopske poškodbe, zaradi njih tla postanejo porozna, vanje se vpije vlaga in začno propadati. Zato za čiščenje teh uporabljajte le njim namenjena čistila ali zgolj običajno vodo.

Na ogledalih lahko uniči premaz, zaradi katerega v njih vidite svoj odsev.

Ste kdaj pomislili, da bi ga uporabili v pomivalnem stroju? Morda se zdi logično, a v resnici ni tako. Če ga boste dodali v napravo, ki namesto vas pomiva posodo, boste najbrž težko obvladali peno, ki bo pri tem nastala in iztekala iz stroja ali ga celo poškodovala. V kombinaciji s pomivalnim strojem uporabljate zgolj detergente, ki so namenjeni strojnemu pomivanju.

Zaščitnih olj ne potrebuje le vaša koža, tudi usnje je zaščiteno s slojem, ki ga varuje pred neprijaznimi zunanjimi vplivi. Prav ta sloj lahko snovi v detergentu za pomivanje posode usodno poškodujejo in usnjena jakna, torbica, čevlji ali sedežna garnitura bodo, če jih boste čistili z njim, razpokali. Umetno usnje ali sintetični materiali bodo morda prenesli grobe snovi, ne velja pa to za naravno usnje, ki ga je priporočljivo čistiti s posebnimi, temu namenjenimi sredstvi ali zgolj z vlažno, ne mokro krpo.

Z njim se ne lotimo usnja. FOTO: Fotoduets/getty Images

Morda ste pomislili, da bi zajedavce v obliki uši s sobnih rastlin pregnali z mešanico, recept za katero ste našli na internetu in vsebuje detergent za pomivanje posode. Vendar strokovnjaki s tega področja opozarjajo, da bi bil ta lahko premočan in ne bi škodoval le obiskovalcem, ki jih nočete, temveč tudi rastlini. Raje uporabite druge naravne snovi, denimo pripravke iz eteričnega olja rastline neem.

Premočan za avtomobile

Res potrebujete poseben detergent za pranje svilenih tkanin? Če nočete tvegati, da bi jih uničili, potem da. Naravna svila je sestavljena iz beljakovin, ki so podobne beljakovinam v laseh, kar pomeni, da jih je treba negovati z nežnimi sredstvi, ki vsebujejo posebne encime. Ti ne samo očistijo, temveč še dodatno zaščitijo tkanino. Konec koncev niti las najbrž ne bi prali z nečim, s čimer pomivate posodo.

Dobro veste, da je ponev iz litega železa pred prvo uporabo priporočljivo premazati z oljem. Ta ustvari zaščitni premaz in zagotovi površino, na katero se hrana ne prijema. Sčasoma se zaščita izrabi in treba jo je obnoviti. Detergent za posodo premaz odstrani hitreje, ponev zato ne samo, da se poškoduje, na njeno dno se tudi prijema hrana. Posodo iz litega železa je priporočljivo čistiti le z mlačno vodo, če je umazanija trdovratnejša, lahko uporabite malce grobe soli.

Na zaščitnem premazu pusti mikroskopske poškodbe. FOTO: Seventyfour/getty Images

Detergent na umazanih steklih? Če premaga trdovratno nesnago s ponve in lonca, bo učinkovit tudi na oknih, ki dolgo niso videla krpe, si mislite. A detergent ne bo najboljša izbira. Res je, da očisti umazanijo, a za seboj pusti madeže, ki kazijo pogled skozi okno. Kar zadeva ogledal, pa lahko uniči še premaz, zaradi katerega v njem vidite svoj odsev. Oboje raje čistite s posebnim čistilom ali uporabite kis.

Barva za avtomobile prenese veliko, sol, ki pozimi preprečuje poledico, pa blato in čistila v avtopralnici, kljub temu pa detergent za pomivanje posode v to množico ne sodi. Zaradi sestave lahko trajno poškoduje zaščitni sloj barve, zaradi katerega se vaš jekleni konjiček tako lepo sveti. Raje ga čistite s posebnimi, avtomobilski barvi prilagojenimi šamponi, ki odstranijo umazanijo in hkrati vozilu nudijo dodatno zaščito.