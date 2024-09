Ni kis: to v dveh minutah odstrani vodni kamen

»Običajno je prva misel, ko gre za odstranjevanje vodnega kamna z naravnimi čistili, alkoholni kis. Ta je pri tem res učinkovit, a če ga nimate pri roki, pipe in druge površine, ki so pogosto v stiku z vodo, pa kličejo po čiščenju poglejte še eno naravno tekočino, ki vam bo pri odstranjevanju vodnega kamna v veliko pomoč,«

FOTO: Thinkstock

Express.co.uk citira Nancy Emery, strokovnjakinjo za čiščenje v britanskem podjetju Tap Warehouse, ki pravi, da alternativa kisa učinkuje že v dveh minutah.

V mislih ima limonin sok

»Učinkovito čistilo proti vodnemu kamnu pripravite iz mešanice limoninega soka in vode v razmerju 75:25.

Vzemite mehko spužvo in z njo nežno nanesite čistilo na obložene površine. Počakajte dve minuti, nato jih dobro sperite z vodo.

Za občutljive površine, kot sta brušena medenina ali krom, močna čistila niso primerna, lahko jih poškoduje tudi alkoholni kis,« opozarja strokovnjakinja in dodaja, da na njih tudi čistilo, ki ga priporoča, ne sme stati predolgo, na srečo deluje hitro.

FOTO: Shutterstock

»Po spiranju z vodo jih obrišite s suho krpo in zloščite s krpico iz mikrovalen. To bo zagotovilo sijaj in preprečilo prehitro ponovno nalaganje kamna,« svetuje Nancy Emery.