Mi imamo ene možgane, one jih imajo precej več

Med ljudmi imajo pijavke precej slab, skoraj zlovešč sloves. Ne le ker so videti kot sploščeni, sluzasti črvi, torej prav nič privlačno, ampak še precej bolj zaradi njihove »krvoločne« narave.

Ob njih hitro pomislimo na nesrečneža, ki iz deževnega gozda ali jezera, v katerem si je privoščil ohladitev, prikoraka z morda tudi ducatom teh zvijajočih se parazitov, ki so se mu prisesali na telo in mu pijejo kri. In če dodamo še podobe zastarelih praks zdravljenja s puščanjem krvi s pijavkami v srednjem veku, je jasno, da o njih skoraj ne najdemo lepe besede. A neupravičeno, saj so izjemno zanimiva in tudi koristna bitja, povrhu pa se le majhen odstotek od več kot 680 vrst pijavk hrani s krvjo sesalcev, tudi ljudi.

Največ vrst živi v mirni, sladki vodi in njeni neposredni bližini.

Mi imamo ene možgane, eno srce in en par oči. In tu nas pijavke z naskokom prekašajo. Čeprav so večinoma dolge le do 10 centimetrov, imajo kar 32 možganov, šest src in 10 parov oči! S slednjimi sicer slabo vidijo, tako rekoč zaznajo le svetlobo, pri iskanju naslednjega obroka si pomagajo z izostrenim vohom, zaznajo celo najmanjše vibracije in imajo odličen čut za dotik in okus.

S tremi vrstami zob se zažrejo v kožo. FOTO: Photocrea/Getty Images

Njihov glavni vir hrane je kri. Na obeh koncih kolobarjastega telesa ima priseska, s katerima si pomaga pri premikanju, sprednji pa je »oborožen« še z močno čeljustjo s tremi vrstami drobnih zob, s katerimi se prisesa na žrtev, prebode kožo in sesa kri. A ker so zobki tako majhni, ugriza ne čutimo, svoje doda še anestetik v slini. V slednji je tudi sredstvo proti strjevanju krvi, da ji ta lepo teče v želodec. In slednji je, vsaj za njeno velikost, ogromen! Začne se takoj za čeljustjo in konča na koncu telesa. Popije lahko kar petkratnik svoje teže, odsesa se šele, ko je povsem polna. Če prevedemo v čas: kri sesa od pol ure do šest ur skupaj.

V zdravstvene namene so jih začeli uporabljati v Indiji že pred 5000 leti, številka ena v zdravstvenih praksah pa so postale v srednjem veku, ko so verjeli, da izsesajo nečisto kri in s tem bolezen, tudi hudo. Danes vemo, da to ni res, a pijavke še danes uporabljamo v zdravstvu, predvsem zaradi izjemnih snovi v njihovi slini.