Dončić in Irving pometata z volkovi

Pravijo, da napad prinaša zmage, naslove pa osvaja obramba. V finalu zahodne konference lige NBA granitna obramba Minnesote z najboljšim obrambnim košarkarjem ne najde načina, kako ustaviti Luko Dončića in Kyrieja Irvinga. Dvojec Dallasa vse bolj spominja na tandem Jason Kidd-Dirk Nowitzki, ki je Mavericks prinesel edini naslov leta 2011. Teksašani v seriji vodijo že s 3:0, veliki finale si lahko priigrajo že v noči na sredo (2.30) na svojem parketu.

Ko je Irving, prvi izbor na naboru omenjenega leta 2011, 6. februarja z menjavo prišel iz Brooklyna v Dallas, so mnogi dvignili obrvi ter se spraševali, kako se bo zvezdnik, olimpijski in svetovni prvak, znan po posebnem značaju in nenavadnem svetovnem nazoru, ujel s slovenskim čudežnim dečkom. Zdaj je že jasno, da je to zmagovita kombinacija. Po 33 točk, več kot polovico za Mavs, sta zbrala Dončić in Irving za zmago številka 3 s 116:107 v United Airlines Centru. V zadnji četrtini sta dosegla 21 točk, eno več od celotne ekipe Timberwolves, tretjih nosilcev na zahodu, ki so pred tem izločili Denver in veljali za prepričljive favorite.

»Ne najdem pravih besed, a občutek je odličen. Moramo razmišljati o naslednji tekmi, lotiti se je moramo z enako miselnostjo. Tekmeci se ne bodo premagali sami,« je po tekmi, na kateri je zbral tudi 7 skokov in 5 podaj, povedal Ljubljančan in pohvalil Irvinga, avtorja ključnih štirih točk v zadnjih 67 sekundah. »Zato ga nekateri tudi kličejo 'Gospod 4. četrtina', kajne? Rojen je za takšne izzive, zato mu v teh trenutkih le damo žogo. Neverjetno je, da ga imamo v moštvu, se od njega učimo, vedno oddaja pozitivno energijo,« je nad 32-letnim Irvingom, prvakom s Clevelandom leta 2016, navdušen Luka, mož odločitve na tekmi številka 2 v Minneapolisu, ko je zaplesal z Rudyjem Gobertom in zadel odločilno trojko.

28,3 točke, 9,3 skoka in 9 asistenc je povprečje Luke Dončića na 15 tekmah končnice.

Nihče še ni zmagal po 0:3

Nobena ekipa še ni nadomestila zaostanka z 0:3 v končnici, »score« je 154:0, in Dallasu ni treba trepetati, da bi bil prva črna ovca. Med igralci vlada prava kemija, harmonija. »Imamo dve vodji, Luko in Kyrieja, ki imata veliko spoštovanje drugih treh na parketu. Vedo, da ni na njih, da rešujejo tekme,« je navdušen trener Jason Kidd, ki pa ima vendarle eno skrb. Mladi center Derek Lively je moral v drugi četrtini z igrišča, ker je dobil udarec s kolenom v glavo. V tej končnici ima met iz igre 12:12. »Tako zelo je koristen za nas. Če ga ne bo na četrti tekmi, ga bomo zelo pogrešali,« soigralcu čim prejšnje okrevanje želi Dončić, ki je zapečatil tekmo, ko je 35 sekund pred koncem podal Danielu Gaffordu za zabijanje. Morda je bil to že zadnji žebelj v volčji krsti.