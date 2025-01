Ljubosumje povzroča te bolezni

Življenje prinaša številne izzive, ki prikličejo različna čustva, s katerimi se včasih težko spopademo. Doživljanje kakršnih koli čustev je normalno, prevladujoča negativna pa lahko slabo vplivajo na misli, počutje in na fizično zdravje.

»Možgani in telo so tesno povezani. Zato se telo s fizičnimi simptomi odziva na stres,« je za New York Times povedal David Spiegel z Medicinske fakultete Univerze Stanford. To bi lahko bil razlog, zakaj smo, kadar smo žalostni, utrujeni in zato tesnoba povzroča napetost v mišicah.

FOTO: Lightfield Studios/Shutterstock

V eni študiji so raziskovalci odkrili še, da je bila pri udeležencih, ki so bili pod stresom, večja verjetnost, da bodo zboleli kot pri tistih, ki so obvladovali stres.

Psihologinja Colleen Mullen je za Very Well Mind povedala, da je stres, ki povzroči telesno bolezen, včasih stranski učinek katerega od zatrtega čustva, denimo ljubosumja.

Učinki ljubosumja na telo

Ljubosumje je pogosto čustvo, ki je v nekaterih primerih celo koristno.

»Blago ljubosumje je lahko zdravo. Opozarja na dejstvo, da je posamezniku mar za svojega partnerja, da ga ceni in da ga noče izgubiti,« je za Pure Wow povedala psihiatrija Leela Magav. Vendar pretirano ljubosumje, ki sčasoma postaja vse hujše, na koncu resno ogrozi fizično zdravje.

Po mnenju strokovnjakov z medicinskega centra Psych Central lahko ljubosumje povzroči pospešen srčni utrip, tresavico in slabost. Klinični psiholog Joshua Klapow za Elite Daily pojasnjuje, da lahko ta slabost privede celo do bruhanja:

»Gre za posledice telesne reakcije, znane kot borba ali beg, ki se običajno pojavi, kadar je nekdo pod stresom ali občuti močan strah.«

FOTO: Fizkes/Gettyimages

Kadar je telo pod stalnim vplivom stresa, ki ga izzove ljubosumje, je višje tveganje za pojavnost nekaterih bolezni, saj vse skupaj negativno vpliva na odpornost,« piše Medical News Today.

Kronični stres, ki ga povzroča ljubosumje, lahko prav tako privede do več zdravstvenih težav, kot so bolezni srca, diabetes, avtoimunske bolezni in okužbe.

Kako se znebiti ljubosumja?

Ljubosumje ni nekaj, kar bi morali zatirati. Vsako zatrto čustvo namreč ogroža tako počutje kot zdravje.

Se pa je z njim treba soočiti in ga na pravilen način nadzorovati, skomunicirati ali povsem odpraviti, piše Healthline.

Strokovnjaki priporočajo določitev temeljnega vzroka svojih čustev in predvsem ozaveščanje dejstva, ali je ljubosumje upravičeno ali ne, ali je sprejemljivo ali pretirano.

FOTO: Lightfield Studios/Shutterstock

Če se ljubosumje večinoma pojavlja v ljubezenskem življenju, bi to lahko bilo znak lastnih negotovosti in dvomov v odnos.

Klinična psihologinja Sabrina Romanoff je za Very Well Mind povedala, da se negotovost v odnosu pogosto lahko obvlada s pisanjem svojih misli, pogovorom s terapevtom in odprtim komuniciranjem s partnerjem o stvareh, ki nekoga skrbijo.

S tem se ne izboljša le odnos, temveč tudi psihično in fizično zdravje.