Čustva imajo rok trajanja: kako dolgo se jezimo in kako dolgo nas je sram

Ste žalostni? Čustvo bo lahko trajalo še celih pet dni, kajti nova raziskava je odkrila, da je žalost prisotna veliko dlje od drugih čustev.

V njen namen sta znanstvenika Philippe Verduyn in Saskia Lavrijsen z univerze Leuven v Belgiji k sodelovanju povabila 233 oseb in jih prosila, naj zaupajo nedavne čustvene izkušnje ter kako dolgo so jih posamična čustva spremljala.

Sodelujoči so pojasnili še, kako so se s čustvi soočali in s katerimi taktikami so zlasti slaba premagovali.

Izkazalo se je, da je žalost najbolj dolgotrajen občutek in traja kar 240-krat dlje od sramu in gnusa.

Žalost je, kot sta zaključila strokovnjaka, povezana z razhodom, izgubo drage osebe ali drugimi travmatičnimi izkušnjami, zato posamezniki potrebujejo več časa, da se sprijaznijo z dogodkom in se soočijo z njegovimi posledicami.

Strah in gnus sta prisotna približno pol ure, medtem ko sovraštvo ostaja 60 ur.

In rezultati?

V povprečju so osebe potrebovale 120 ur, da so premagale najhujšo žalost. Za premagovanje strahu in gnusa veliko manj, kot rečeno, pol ure. Sovraštvo je bilo izrazito 60 ur, veselje 35 ur.

Dolgočasje je, čeprav se zdi, da traja neskončno, dokaj kratkotrajen občutek. Rezultati raziskovanja, ki jih je objavil časopis Motivation and Emotion, so pokazali še, da so kratkotrajna čustva običajno povezana z dogodki, ki nimajo velikega pomena za osebo, dolgotrajna pa so povezane z dogodki višjega pomena.

FOTO: Getty images

Tako dolgo pa v povprečju trajajo čustva

Žalost: 120 ur

Sovraštvo: 60 ur

Veselje: 35 ur

Obup, upanje, tesnoba, razočaranje, zadovoljstvo: 24 ur

Ljubosumje: 15 ur

Olajšanje: 8 ur

Entuziazem: 6 ur

Občudovanje in hvaležnost: 5 ur

Zamera: 4,3 ure

Krivda: 3,5 ure

Stres: 3 ure

Ponos: 2,6 ure

Ganjenost: 2,5 ure

Jeza, dolgočasje, presenečenje: 2 uri

Nervoza: 1,3 ure

Soočanje: 1,3 ure

Ponižanje: 0,8 ure

Strah: 0,7 ure

Sram, gnus: 0,5 ure

FOTO: Getty images

»Ruminacija oziroma stalno vračanje k izvoru čustev je ključen razlog, da so vsa čustva praviloma prisotna dlje od navedenih časovnih omejitev.

Ob nevračanju k izvoru naj bi trajala nekako tako dolgo, kot se je izkazalo v najini študiji. Čustva, ki znatno bremenijo in zaposlijo naše misli, pa nedvomno trajajo najdlje,« sta še povedala avtorja Verduyn in Lavrijsenova, piše Daily Mail.