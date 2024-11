11 stvari, ki zvezi škodujejo bolj kot prevara

Katera so usodna, čeprav se na prvi pogled morda ne zdi tako, razkriva misszdrava.

Laži in skrivanje pred partnerjem

Ne glede na to, kaj prikrivate in zakaj, četudi zato, da partnerja ne bi prizadeli, vsaka laž na dolgi rok škoduje odnosu, kjer naj bi bila odkritost na prvem mestu.

Prikrivanje, zavajanje in laganje nikoli ne prinesejo ničesar dobrega.

Odrekanje naklonjenosti

Naj gre za fizično ali čustveno naklonjenost, kadar druga stran čuti, da je te v zvezi premalo, se začne odnos hitro ohlajati in se lahko ohladi do tolikšne mere, da mu ni več pomoči.

Tiho negodovanje

Če vas kaj moti, to povejte, je pravilo, ki bi ga morali upoštevati. Tiho negodovanje in kuhanje zamere je namreč še ena velika napaka v razmerju.

Pomanjkanje komunikacije

Izgovor, da ni časa za temeljit pogovor, je slab izgovor. Zato se odkrito pogovarjajta o vsem, tudi o tistem, kar vaju morda v zvezi moti.

Trmoglavost

Kadar eden od partnerjev pri nečem vztraja za vsako ceno to pomeni, da ni pripravljen na sklepanju kompromisa. Kompromisi so osnovna sestavina vsakega, sploh pa partnerskega odnosa.

Prepiranje okoli enih in istih zadev

Spori so sestavina sleherne uspešne zveze. Pari, ki pravijo, da se nikoli ne sprejo, ne živijo v skladnem, temveč v toksičnem razmerju, kjer nekdo vedno zaradi ljubega hišnega miru pristaja na pogoje drugega.

Pri tej zgodbi je pomembno tudi, da se spori rešijo, da se odpravijo razlogi zanje in da se partnerja ne preparirata vedno okoli enih in istih zadev.

Neravnotežje moči

Če obstaja neravnotežje moči in ena stran vedno nadvlada drugo, je do nje pokroviteljska ter na takšne in drugačne načine izkazuje prevlado, razmerje ni zdravo in mu grozi neslaven konec.

Napačni razlogi za vztrajanje v zvezi

Zaradi prijateljev, družine, otrok ali zato, ker nekdo noče biti sam, vse to so razlogi, zaradi katerih se razvije nezdrav odnos in odlašanje z razhodom vse skupaj samo še poslabša.

Če dva nista za skupaj, je bolje, da se razideta kot prijatelja, kot da bi vztrajala v zvezi, kar na koncu pripelje le do nerešljivih sporov in globokih zamer.

Manipulacija

Včasih je manipulacijo težko prepoznati, saj je pogosto prikrita. Vendar se ob neravnotežju lahko hitro pojavi in vodi v nezdrav odnos, ki ga je tako ali tako boljše čim prej končati.

Ljubosumje

Malce ljubosumja je najbrž prisotnega v vsaki zvezi, a kadar to preraste v stalno sumničavost ter preverjanje sočloveka, zvezi škoduje veliko bolj kot prevara.

Pretvarjanje na začetku zveze

Da bi mu bolj ugajali, se pretvarjate, da imate radi filme, ki so všeč njemu, da obožujete glasbo, ki je po njegovem okusu, pravite, da vam zakon, ne pomeni ničesar, čeprav si želite poroke …

Vsaka takšna laž na samem začetku razmerja na koncu poveča tveganje, da se bo to končalo. Odkritost naj bo zato od prvega dne na prvem mestu.

Bodite vi vi in to dopustite partnerju. Če je ljubezen prava, ne bo težav, če ni, je razmerje bolje končati, preden postane resno.