Ko nočejo cveteti hortenzije (FOTO)

Poletje je čas, ko naj bi bujno zacvetele hortenzije, ki krasijo vrtove, dvorišča ali terase. A kaj lahko se zgodi, da nočejo in nočejo nastaviti popkov, ki bi se razprli v očarljive cvetove najrazličnejših barv, vi pa se sprašujete, zakaj so vas sicer nezahtevne grmovnice razočarale.

Zakaj hortenzije nočejo cveteti? Tu je nekaj vzrokov, ki bi jih morali na vrtu, dvorišču ali terasi, kamor ste jih pač posadili, odpraviti.

Napačno obrezovanje

Eden najpogostejših razlogov, da hortenzije ne zacvetijo, je napačno obrezovanje grmov. Če vzrok tiči v tem, za letošnje poletje žal ni rešitve in bo treba počakati na naslednje leto.

Idealna kombinacija za večino sort hortenzij sta jutranje sonce in popoldanska senca.

Najpogostejša in najbolj razširjena vrtna hortenzija oblikuje bujne svetlo modre, rožnate ali vijolične cvetove. Ti se odprejo na starem steblu in s spomladanskim obrezovanjem se lahko zgodi, da odstranimo nastavke zanje, zato te grme obrezujemo tik po tem, ko odcvetijo. Nič ni narobe, če na njih pustite suhe cvetove, saj rastlino spomladi varujejo pred morebitno zmrzaljo.

Podobno velja za sorto lacecap, ki ima bolj ploščate cvetove. Te hortenzije obrezujte dvakrat na leto: pozimi, najbolje februarja, in nato še pozno poleti, ko cvetovi ovenijo. Vsem hortenzijam je priporočljivo v zimskih mesecih odstraniti odmrle suhe veje, ki jim ne služijo več.

Neprimerna prst

Hortenzije glede prsti niso pretirano zahtevne, a če ne cvetijo, preverite sestavo in kislost zemlje, v kateri rastejo. Preveč kisla ali preveč alkalna tla preprečujejo pravilno absorpcijo hranil, slaba drenaža prav tako ovira rast in cvetenje rastlin.

Hortenzije glede prsti niso pretirano zahtevne, a če ne cvetijo, preverite sestavo in kislost zemlje.

Preverite torej kakovost prsti, idealna za hortenzije znaša od 5,5 do 6,5 na lestvici pH-vrednosti. Če odstopa od teh vrednosti, kislost spremenite z dodajanem primernih snovi. Če je zemlja okoli rastline težka in močvirnata, jo zmešajte z mivko ter ji dodajte malo komposta. Tako bodo možnosti, da se grmovnica lepo razcveti, večje.

Neprimerna svetloba

Hortenzije so res poletne cvetlice, niso pa navdušene nad sončno pripeko. Raje imajo polsenčne lege. Vendar tako kot niso ljubiteljice žgočega sonca, ne uspevajo, če je svetlobe premalo. Če je vaša posajena na senčnem delu vrta, morda ne prejme dovolj svetlobe, da bi zacvetela. Če ji druge rastline delajo preveč sence, jih obrežite tako, da bo do hortenzije prišlo več sonca, kar bo spodbudilo tvorjenje cvetov. Če je na žgočem popoldanskem soncu, jo zavarujte pred njim.

Ne marajo preveč težke, prekisle ali preveč alkalne prsti. FOTO: Rafa Jodar/getty Images

Nekatere sorte obrezujemo dvakrat, vendar nikoli spomladi. FOTO: Mila Anufrieva/getty Images

Niso navdušene nad sončno pripeko. FOTO: Stsvirkun/getty Images

Izpostavljenost zmrzali

V krajih z mrzlim podnebjem in hujšimi zimami hortenzije na prostem težko uspevajo, saj jih lahko mraz usodno poškoduje. Zlasti so občutljive spomladi, ko lahko zmrzal prizadene njihove popke ali zametke zanje. Ob tej nevarnosti zato hortenzije umaknite v notranjost ali jih zavarujte s kopreno.

Če ima vaša hortenzija idealne razmere za cvetenje, cvetov pa ni in ni, morate morda samo počakati. Te rastline namreč včasih potrebujejo več let, da se prilagodijo na dane razmere in zacvetijo. Tudi če je bila težava v zemlji, bodo potrebovale vsaj leto ali dve, da bodo po obogatitvi prsti tvorile cvetove.

A s spremembami njim v prid vas bodo zagotovo nagradile za trud in bodo cvetele dolga desetletja.