Ko leva poganja elektrika

»Kot poslovna ženska z natrpanim urnikom, hkrati pa tudi mama dveh otrok vem, kako pomembno je imeti pravo orodje za vsakodnevno usklajevanje obveznosti,« pravi Eva Novak in nadaljuje: »Živim med sestanki, predstavitvami, roki in družinskimi trenutki – vse to me žene naprej. Ko sem začela iskati nov avto, sem vedela, da potrebujem nekaj več kot le prevozno sredstvo. Potrebovala sem avtomobil, ki bo razumel moj tempo in bo hkrati zanesljiv partner na vsakem koraku. Tako sem odkrila Peugeot E-2008 – električni SUV, ki mi omogoča, da samozavestno krmarim med poslovnim svetom in domačimi izzivi.«

ZANIMA ME VEČ.