Kmetijski robot leta 2024 je Tortuga AgTech za obiranje jagod in namiznega grozdja

Na 8. mednarodnem sejmu kmetijske robotike FIRA v Toulousu v Franciji so pred dobrim mesecem razglasili kmetijskega robota za leto 2024. Ocenjevanje kmetijskih robotov organizirata revija Future Farming in sejem World FIRA, in sicer vzamejo pod drobnogled tiste, ki delujejo na prostem, se pravi na njivah in trajnih nasadih, in ki so že pripravljeni za praktično delo ter so sposobni avtomatizirati (robotizirati) eno ali več operacij pri rastlinah, ki jih pridelujemo na prostem. Sem spadajo tudi roboti za spravilo pridelkov.

Ocenjevalni kriteriji

Na tekmovanje je bilo prijavljenih ducat robotov, ki so bili uvrščeni v katalog robotov v zadnjem letu, ki ga izdaja revija Future Farming. Strokovna komisija pod vodstvom urednikov omenjene revije je najprej izbirala med 12 kandidati in nato med petimi finalisti. Finaliste so ocenjevali po petih kriterijih: izvirnost/tehnični preboj, izvedljivost/pripravljenost na trg, možnost vpliva na življenje kmeta, enostavnost uvajanja na kmetiji in trajnost.

Nagrado ag robot of the year 2024 (kmetijski robot leta 2024) so podelili robotu Tortuga AgTech za obiranje jagod in namiznega grozdja. Namenjen je predvsem spravilu pridelkov, lahko pa tudi zbira podatke za napovedi, obdeluje rastline s svetlobo UV-C in izvaja obrezovanje. Preostali finalisti so bili Andela Robot Weeder ARW-912, Digital Workbench Tipard 1800, Ekobot WEAI in Tensorfield Agriculture Jetty.

Namesto človeka

Žirija je izbor nagrajenca argumentirala z dejstvom, da rešuje enega najpomembnejših izzivov, s katerim se soočajo kmetijska gospodarstva: pomanjkanje cenovno dostopne in kvalificirane delovne sile. Ta robot lahko obira različne vrste sadja z enim samim robotskim obiralcem in uresničuje vizije, o katerih se je govorilo pred leti.

Nagrajenec pri spravilu jagod FOTO: Tortuga Agtech

Proizvajalec te robote uporabnikom oddaja v najem za ceno, ki je enaka ceni najema delovne sile za spravilo teh pridelkov. Poleg obiranja in transporta pobranega sadja robot lahko opravlja tudi druge naštete delovne funkcije. Njegova umetna inteligenca uporablja skoraj dvajset »modelov« za sprejemanje zapletenih odločitev pri pobiranju sadja, zanaša pa se na napredno programsko opremo za pobiranje z dvema obiralnima rokama.

Glas občinstva

Digital Workbench Tipard 1800 je najboljši po izboru obiskovalcev sejma FIRA. FOTO: Digital Workbench

Poleg strokovne žirije so lahko svojega kandidata med 23. januarjem in 4. februarjem izbrali tudi obiskovalci sejma FIRA. Razglašen je bil prav tako 8. februarja. Nagrado obiskovalcev oziroma javnosti za leto 2024 je dobil robot Digital Workbench Tipard 1800. Gre za avtonomno platformo z več nosilci za avtomatizacijo celotnih procesnih verig od setve in gnojenja do zatiranja plevela in škodljivcev ter spravila pridelkov. Njegovi odliki sta zmogljivost in večnamenska uporaba.

Kot zmagovalec bo robot Tortuga AgTech predstavljen tudi kot glavna podoba pri promociji sejma kmetijske robotike FIRA za leto 2025. Tomaž Poje