Jamie Oliver razkril svojo najljubšo krompirjevo jed, ki je gotovo še niste poskusili

Chefe pogosto dojemamo kot nekakšne rock zvezde kulinaričnega sveta. Temu primerno najuspešnejši nimajo veliko miru pred neštetimi intervjuji, kjer so deležni takšnih in drugačnih vprašanj o njihovih uspehih, neuspehih, inspiracijah in marsičem drugem. Beseda pogosto nanese tudi na njihovo prehranjevanje v zasebnem življenju. So tudi njihove družine, če jih imajo, doma deležne vsaj štirih hodov, kaj se na domači mizi znajde za kosilo med tednom, kaj najraje prigriznejo za zajtrk in katera je njihova najljubša jed? Ali jedo ribje palčke iz zamrzovalnika in kakšen je njihov odnos do hitre hrane? Če ste že brali kakšen kulinaričen intervju, vam je verjetno jasno, o čem govorimo.

Seveda takšnih vprašanj ne gre zameriti, saj ljudje že pregovorno radi drug drugemu kdaj pa kdaj pogledamo v krožnik. Kakšne odgovore na takšna vprašanja pričakovati, pa je popolnoma druga stvar. Včasih namreč pozabljamo, da je biti kuhar poklic, ki prav tako ne traja 24 ur na dan, in da so kuharji ne nazadnje le ljudje, ki v domači kuhinji ne pripravljajo petzvezdičnega menija.

Skratka, nedavno je vprašanje – gotovo ne prvič – o svojih kulinaričnih preferencah prejel tudi Jamie Oliver, ki nam ga verjetno zares ni treba posebej predstavljati. Vprašanje, katera je njegova najljubša krompirjeva jed, mu je zastavila mlada instagram ustvarjalka Maya, ki stoji za profilom z veganskimi recepti Fitgreenmind.

Kljub temu da poznamo dobesedno na tisoče krompirjevih receptov, je Jamie odgovoril z jedjo, ki je še nismo pripravili. Ravno zato se nam je zdelo video smiselno deliti, saj gre za precej presenetljiv odgovor. Če bi Oliver na svetu lahko izbral le eno krompirjevo jed, ne bi izbral ocvrtega, ne pire in ne pečenega krompirja, temveč nekakšno krompirjevo pito z olupki. Sliši se precej čudno, tudi po ogledu videa, kjer jo nato pripravi Maya, smo ostali nekoliko skeptični.

Verjetno nam ne preostane drugega, kot da jed, ki jo je eden najbolj znanih chefov na svetu, opisuje z ogromnim nasmeškom na obrazu in le z besednimi presežki, poskusimo pripraviti. Recept seveda spodaj delimo tudi z vami, da lahko presodite, če se z nekoč najbolj zaželenim Britancem – strinjate.

Sestavine

5 velikih krompirjev

1 velik por

2 žlici (veganskega) masla

100 ml (veganske) smetane

sol in poper po okusu

1 čajna žlička timijana

malce olja

sol in zelišča po okusu

Priprava

Krompir operemo, nato gomolje prebodemo z vilicami in pečemo pri 180 stopinjah Celzija 1 uro in 15 minut. Krompir razpolovimo in izdolbemo mehak del. V ponvi prepražimo por, dokler ne postane mehak, nato vanjo dodamo izdolben krompir. Ogenj ugasnemo. Krompir zmečkamo, dodamo maslo in smetano, dokler vse skupaj ne postane kremasto. Olupke premešamo in razporedimo v s papirjem obložen pekač ali tortni model. Dodamo prej narejen pire krompir in po želji posujemo z drobtinami. Pečemo še 35 minut, da je jed hrustljavo zapečena.

