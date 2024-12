Huawei watch D2: Skrb za srce in dušo

Ja, ja, Huawei dela lepe pametne ure. Da, da, zdržijo tudi po dva tedna z enim polnjenjem. Oh, ja, in ta boljši modeli znajo narediti elektrokardiogram in opozarjati na nepravilen ritem srca. Aja, pa plavat gremo lahko z njimi, tudi malo globlje. Nič novega, vse to že vemo. Toda kitajski tehnološki velikan je naredil še korak dlje in naredil uro, ki zna zanesljivo izmeriti tudi krvni tlak. Tudi to že vemo? Ha, vsi pa še ne vemo tega, da njegova najnovejša ura watch D2 omogoča ambulantno spremljanje krvnega tlaka (ABPM) in je prejela certifikat CE, ki je v skladu z uredbo EU o medicinskih pripomočkih (MDR).

Pomoč pri hipertenziji?

Da, watch D2 je dovolj zanesljiva in natančna, da so njene meritve primerljive z meritvami klasičnega zapestnega merilnika krvnega tlaka. Kakor pravijo pri Huaweiju, se zavedajo pomena dostopnih in priročnih zdravstvenih rešitev, zato so v sodelovanju s svetovnimi strokovnjaki za hipertenzijo, kot sta predsednik mednarodnega združenja za hipertenzijo (ISH) prof. George S. Stergiou in predsednik kitajske lige za hipertenzijo prof. Wang Jiguang, razvili napravo za merjenje krvnega tlaka, natančneje pametno uro watch D2.

Obe uri delujeta tako z androidnimi telefoni kakor z Applovimi iphoni.

Krvni tlak lahko merimo ročno, lahko pa si določimo celodnevni urnik merjenj.

Njena glavna naloga je 24-urno spremljanje krvnega tlaka na zapestju. Meri ga po enakem principu kot manšetni merilniki, torej z napihovanjem in počasnim izpuščanjem zraka iz obroča, integriranega v pašček, samo merjenje pa poteka v predpisanih časovnih intervalih. Ker se je treba v stoječem ali sedečem položaju popolnoma sprostiti, ura uporabnika pravočasno opozori na merjenje, samodejno pa poteka tudi ponoči med spanjem.

Watch D2 je videti kot običajna pametna ura, le da ima malce debelejši pašček, poleg krvnega tlaka pa zna narediti tudi EKG, izmeriti srčni utrip, nasičenosti kisika v krvi, raven stresa in temperature kože. Z enim dotikom izmeri kar devet telesnih funkcij in oblikuje poročilo, ki nam zna pomagati pri prepoznavanju zdravstvenih tveganj. Seveda ima tudi vse preostale funkcije, ki jih pričakujemo od sodobne pametne ure, od sprejemanja telefonskih klicev prek spremljanja 80 telesnih aktivnosti do beleženja prehojene ali prekolesarjene poti. Pri vsem tem ura zdrži do šest dni z enim polnjenjem. Pri nas se prodaja za 429 evrov.

14 dni zdrži ultimate, D2 pa 6 dni.

Za potapljače in golfiste

Pri ultimatki so šli na klasično eleganco.

Potem pa je tukaj še Huaweijeva ura watch ultimate, ki sicer ne zna izmeriti krvnega tlaka, zna pa se potopiti do 100 metrov globoko, s čimer je primerna za resnejše potapljače; ura je namreč vodotesna po standardu ISO 22810:20101, skladna pa je tudi s certifikatom EN13319 za potapljaško opremo. Pri videzu niso eksperimentirali, ampak so se držali že znanih oblikovalskih smernic, ki uri dajejo klasično-elegantno podobo, nova pa je dvobarvna keramična luneta.

Pri projektiranju so mislili tudi na golfiste, pri čemer imamo na voljo kar 15.000 podrobnih načrtov igrišč z vsega sveta. Novi program za spremljanje golfa ponuja natančno analitiko in vpogled v podrobne podatke med samo igro. Ti vključujejo vremenske podatke, analizo udarcev, prikaz razdalje do zelenice in virtualnega pomočnika, ki na podlagi algoritmov umetne inteligence predlaga primerno palico za naslednji udarec.

Ultimatka poleg klasičnega nabora funkcij za spremljanje telesnih aktivnosti podpira tudi snemanje EKG s pomočjo visoko optičnega tipala na spodnji strani ohišja in elektrode v desnem spodnjem gumbu ob strani. Ura podpira tudi nameščanje zemljevidov z izohipsami v notranji pomnilnik in uporabo brez povezave, prek aplikacije zdravje pa lahko uvozimo tudi že predpripravljene poti. Pri vseh teh funkcijah baterija z enim polnjenjem zdrži do 14 dni uporabe. In cena? Uf, okoli devet stotakov. Staš Ivanc